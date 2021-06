पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेता और कार्यकर्ता वापस से टीएमसी में लौटने लगे हैं। इतना ही नहीं कई जगहों पर तो बीजेपी कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस में उनकी घर वापसी कराई जाए। सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में करीब 50 भाजपाइयों ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने को लेकर धरना दिया। जिसके बाद उन्हें तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया गया। वहीं भाजपा ने दल बदल को लेकर मुकुल रॉय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके विधायक पद से इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है।

सोमवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए करीब 50 कार्यकर्ता सोमवार को फिर से टीएमसी में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फिर से टीएमसी में शामिल होने को लेकर धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बैनर पोस्टर भी लगा रखे थे जिसमें लिखा गया था कि चुनाव के दौरान उन्हें पार्टी बदलने का बेहद ही दुख है।

Watch: 50 #BJP #Bengal workers sat on a dharna outside #TMC office at Bolpur in Birbhum district. Guess what their demand was! They were demanding that they be accepted and inducted in #TMC. Some of them held posters reading that they “regret joining bjp”. TmC later took them in. pic.twitter.com/Kjja88xxuY

— Tamal Saha (@Tamal0401) June 14, 2021