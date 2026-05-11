असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की लेकिन राज्य के सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन फीका रहा। असम के चार जिलों की आठ विधानसभा सीटें बांग्लादेश से सटी हैं, इनमें से तीन पर बीजेपी को जीत हासिल हुई।

असम के चार जिलों की कुल आठ विधानसभा सीटें बांग्लादेश से सटी हैं। धुबरी जिले की गोलकगंज, धुबरी और बिरसिंग जरुआ विधानसभा सीटें, दक्षिण सालमारा मनकाचर जिले की एकमात्र मनकाचर विधानसभा सीट, करीमगंज जिले की करीमगंज उत्तर, करीमगंज दक्षिण और पथरकंडी सीट शामिल हैं। इनके अलावा कछार जिले की कटिगोरा विधानसभा सीट भी बांग्लादेश से सटी हुई है।

बीजेपी कहां- कहां जीती?

इस बार के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को गोलकगंज, कटिगोरा और पथरकंडी विधानसभा सीटों पर जीत मिली जबकि बिरसिंग जरुआ, धुबरी, मनकाचर, करीमगंज उत्तर और करीमगंज दक्षिण विधानसभा सीट पर बाजी कांग्रेस उम्मीदवारों के हाथ लगी। बांग्लादेश से सटी जिन सीटों पर कांग्रेस जीती, वहां उसके प्रत्याशी मुस्लिम थे।

बांग्लादेश सीमा से सटी असम की सीटों पर किसका दबदबा?

बीजेपी, कांग्रेस और AIUDF के बीच कई सीटों पर सीधा मुकाबला देखने को मिला

असम की बांग्लादेश सीमा से जुड़ी विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने दिखीं, जबकि कुछ इलाकों में AIUDF ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

गोलकगंज विधानसभा सीट

विजेता
अश्विनी राय सरकार
भारतीय जनता पार्टी
56.88%
कुल वोट प्रतिशत
दूसरे नंबर पर
कार्तिक चंद्र राय
कांग्रेस
41.04% वोट

मनकाचर विधानसभा सीट

विजेता
बेबी बेगम
कांग्रेस
53.64%
कुल वोट प्रतिशत
दूसरे नंबर पर
उत्तम प्रसाद
भारतीय जनता पार्टी
22.50% वोट

धुबरी विधानसभा सीट

विजेता
वाजेद अली चौधरी
कांग्रेस
41.53%
कुल वोट प्रतिशत
दूसरे नंबर पर
अली अकबर मियां
AIUDF
28.45% वोट

करीमगंज उत्तर विधानसभा सीट

विजेता
मोहिबुर रहमान
कांग्रेस
56.74%
कुल वोट प्रतिशत
दूसरे नंबर पर
जाबेद इस्लाम
असम गण परिषद
38.79% वोट

करीमगंज दक्षिण विधानसभा सीट

विजेता
कमलाख्या डे पुरकायस्थ
कांग्रेस
57.78%
कुल वोट प्रतिशत
दूसरे नंबर पर
एकबाल हुसैन
असम गण परिषद
21.31% वोट

पथरकांडी विधानसभा सीट

विजेता
कृष्णेंदु पॉल
भारतीय जनता पार्टी
64.35%
कुल वोट प्रतिशत
दूसरे नंबर पर
कार्तिक सेना सिन्हा
कांग्रेस
33.67% वोट
स्रोत: असम विधानसभा चुनाव परिणाम डेटा
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सीमा की सीटों पर बीजेपी की जीत कितनी बड़ी थी?

बांग्लादेश सीमा से सटी असम की तीन सीटों पर बीजेपी ने मजबूत बढ़त के साथ जीत दर्ज की। कहीं मुकाबला कड़ा रहा, तो कहीं विपक्ष काफी पीछे छूट गया।

बीजेपी की सबसे मजबूत सीट
64.35%
पथरकांडी में बीजेपी वोट शेयर
30.68%
सबसे बड़ा जीत अंतर
3
सीमा बेल्ट में बीजेपी सीटें

पथरकांडी और कटिगोरा जैसी सीटों पर बीजेपी ने बड़ा वोट गैप बनाया, जबकि गोलकगंज में मुकाबला अपेाकृत ज्यादा प्रतिस्पर्धी रहा।

सीट-दर-सीट बीजेपी की बढ़त

पथरकांडी विधानसभा सीट

जीत का अंतर: +30.68%
कृष्णेंदु पॉल — बीजेपी
64.35%
कार्तिक सेना सिन्हा — कांग्रेस
33.67%

कटिगोरा विधानसभा सीट

जीत का अंतर: +19.80%
अमीनुल रशीद चौधरी — बीजेपी
58.21%
अमर चंद जैन — कांग्रेस
38.41%

गोलकगंज विधानसभा सीट

जीत का अंतर: +15.84%
अश्विनी राय सरकार — बीजेपी
56.88%
कार्तिक चंद्र राय — कांग्रेस
41.04%
स्रोत: असम विधानसभा चुनाव परिणाम डेटा
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सीमा की सीटों पर कांग्रेस कितने बड़े अंतर से जीती?

बांग्लादेश सीमा से सटी पांच सीटों पर कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया। कुछ सीटों पर AIUDF चुनौती बनी रही, जबकि कई इलाकों में बीजेपी काफी पीछे रह गई।

कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट
57.78%
करीमगंज दक्षिण में वोट शेयर
36.47%
सबसे बड़ा जीत अंतर
5
सीमा बेल्ट में कांग्रेस सीटें

सीमा बेल्ट में कांग्रेस का प्रदर्शन कई सीटों पर एकतरफा रहा। खासकर करीमगंज दक्षिण और धुबरी में विपक्ष काफी पीछे दिखाई दिया।

सीट-दर-सीट कांग्रेस की बढ़त

मनकाचर विधानसभा सीट

जीत का अंतर: +31.12%
बेबी बेगम — कांग्रेस
53.64%
उत्तम प्रसाद — बीजेपी
22.52%

धुबरी विधानसभा सीट

जीत का अंतर: +13.08%
वाजेद अली चौधरी — कांग्रेस
41.53%
अली अकबर मियां — AIUDF
28.45%

करीमगंज उत्तर विधानसभा सीट

जीत का अंतर: +17.95%
मोहिबुर रहमान — कांग्रेस
56.74%
जाबेद इस्लाम — एजीपी
38.79%

करीमगंज दक्षिण विधानसभा सीट

जीत का अंतर: +36.47%
कमलाख्या डे पुरकायस्थ — कांग्रेस
57.78%
एकबाल हुसैन — एजीपी
21.31%

धुबरी बेल्ट की बढ़त

कांग्रेस की मजबूत पकड़
सीमा बेल्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में मजबूत वोट consolidation दिखाया।
स्रोत: असम विधानसभा चुनाव परिणाम डेटा
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