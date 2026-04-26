Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राज्य में ईंधन की कमी को दूर करने के लिए तत्काल उपाय करने का निर्देश दिया है। ईंधन की किल्लत के कारण राज्य में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इस हफ्ते के आखिर में सोशल मीडिया पर अमेरिका-ईरान युद्ध के बढ़ने की आशंका भरी खबरों के चलते लोगों में अफरा-तफरी मच गई और ईंधन की कमी हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कई जगहों पर हजारों लोग पेट्रोल पंपों के बाहर कतार में खड़े होकर जरूरत से ज्यादा ईंधन खरीद रहे थे।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि रविवार दोपहर तक बंद हुए ज्यादातर पेट्रोल पंपों ने स्टॉक खत्म होने के कारण नहीं बल्कि घबराहट में खरीदारी रोकने के लिए ऐसा किया। कई जिला कलेक्टरों ने घबराहट में खरीदारी रोकने के लिए स्थानीय पेट्रोल पंपों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की टेलीकॉन्फ्रेंस

मुख्यमंत्री नायडू ने स्थिति का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में कुल 4510 फ्यूल आउटलेट्स में से लगभग 421 बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार को डीलरों को 10345 किलोलीटर पेट्रोल और 14,156 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति की गई थी और घबराहट में खरीदारी के कारण कई आउटलेट्स पर भारी भीड़ हो गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में राज्य में हर दिन औसतन 6330 किलोलीटर पेट्रोल और 9048 किलोलीटर डीजल की बिक्री होती है। हालांकि, ईंधन की कमी को लेकर जनता की चिंता के चलते ईंधन की खरीद में भारी बढ़ोतरी हुई है। अकेले शनिवार को ही पेट्रोल की बिक्री 8,489 किलोलीटर और डीजल की बिक्री 10,556 किलोलीटर तक पहुंच गई।

अधिकारियों ने बताया कि बिक्री में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण कई आउटलेट्स पर स्टॉक तेजी से खत्म हो गया है। आपूर्ति बढ़ाने के बावजूद, घबराहट में की गई खरीदारी के कारण पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि एक्वा सेक्टर द्वारा ड्रमों में थोक खरीद से आपूर्ति पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समस्या के समाधान के लिए एक एक्शन प्लान लागू करने और उन्हें रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। जिला अधिकारियों को यह जांच करने का निर्देश दिया गया है कि पेट्रोल पंपों पर स्टॉक उपलब्ध है या नहीं और अगर अनावश्यक खरीदारी दिखाई दे तो ईंधन वितरण रोकने का निर्देश दिया गया है।

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