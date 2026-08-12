छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के एक सरकारी अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत सीमा कुजूर को 10 अगस्त को अपने पति के मोबाइल फोन पर एक मैसेज मिला।

इस मैसेज में लिखा था, ”प्रिय देवनारायण राम, हमें खुशी है कि आप स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दी गई मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं से आप संतुष्ट होंगे।”

यह मैसेज पढ़ते ही सीमा के होश उड़ गए। आपको बता दें कि उनके पति देवनारायण राम पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे। 42 दिन पहले इलाज के दौरान सरगुजा जिले के एक सरकारी अस्पताल में मौत हो चुकी थी। बाद में अस्पताल प्रशासन ने स्वीकार किया कि यह मैसेज डेटा एंट्री ऑपरेटर की लापरवाही के कारण चला गया था। संबंधित ऑपरेटर को सोमवार को हटा दिया गया।

सीमा ने 26 जून को अपने पति को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 30 जून को उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया और अंतिम संस्कार भी हो चुका था।

लेकिन एक महीने से अधिक समय बाद आयुष्मान भारत योजना के तहत सिस्टम से अपने आप यह मैसेज उनके मोबाइल पर पहुंच गया कि मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहा है।

सीमा कुजूर ने एक वीडियो मैसेज जारी कर इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, ”आप सोच सकते हैं कि ऐसा मैसेज देखकर परिवार पर क्या बीतती होगी। मैं हैरान रह गई कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। इससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदिवासी लोगों के साथ क्या होता होगा। मैं इस मामले की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करती हूं।”

अस्पताल ने क्या कहा?

द इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया जिसके बाद अस्पताल ने एक प्रेस बयान जारी किया। अस्पताल के मुताबिक, यह गलती आयुष्मान भारत पोर्टल पर क्लेम प्रोसेसिंग में देरी की वजह से हुई।

अस्पताल ने बताया कि देवनारायण राम की मौत के कई सप्ताह बाद, 6 अगस्त को डेटा एंट्री ऑपरेटर ने पोर्टल पर क्लेम बंद (Claim Closure) किया। इसी अपडेट के बाद सिस्टम ने खुद यह मैसेज भेज दिया कि मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गया है।

अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ”हमने नया रायपुर स्थित राज्य नोडल एजेंसी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि भविष्य में इस तरह के मैसेज भेजने से पहले मृत मरीजों का रिकॉर्ड दोबारा जांचा जाए। संबंधित डेटा एंट्री ऑपरेटर ने कलेक्टर दर पर नियुक्त किया गया था, अब उसे हटा दिया गया है।”

अस्पताल के अनुसार, देवनारायण राम के पांच दिन के इलाज के दौरान आयुष्मान भारत योजना के तहत केवल आईसीयू और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का 16700 रुपये का पैकेज इस्तेमाल हुआ। उनके आयुष्मान कार्ड में अब भी 474800 रुपये की राशि उपलब्ध है।

अस्पताल ने यह भी स्पष्ट किया कि इलाज से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में बायोमेट्रिक सत्यापन और OTP अनिवार्य होता है। मरीज के आयुष्मान कार्ड के जरिए पूरे रिकॉर्ड की जांच की जा सकती है।

6 से कम सदस्यों वाले परिवार आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है या नहीं? जानें सरकार ने क्या कहा

क्या 6 से कम सदस्यों वाले परिवार को आयुष्मान कार्ड मिल सकता है? यह सवाल तब और ज्यादा ध्यान खींचने लगा जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिन परिवारों में छह से कम सदस्य हैं और 70 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई सदस्य नहीं है, वे आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं।