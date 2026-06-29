होर्मुज जलमार्ग में 100 दिनों तक रुकावट रहने के दौरान भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती रिफाइनरी की रोजमर्रा की सप्लाई को लेकर थी। इसके लिए सबसे अहम बात यह होती है कि कच्चा तेल समय पर पहुंचे, उससे पेट्रोल-डीजल और दूसरे उत्पाद बनते रहें और अगला जहाज भी तय समय पर आए। भारत का 40% से ज्यादा कच्चा तेल, 80% से ज्यादा एलपीजी और 55% से ज्यादा एलएनजी होर्मुज के रास्ते से आता था।

हालांकि, संकट के बावजूद घरों तक एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रही। शांत समय में जो मजबूत तैयारी की गई थी, उसी का फायदा मुश्किल समय में मिला। अच्छी योजना, समय पर फैसले और अनुशासित कामकाज की वजह से आम लोगों की जिंदगी पर इस संकट का असर नहीं पड़ने दिया गया।

तेल खरीदने के कई विकल्प मौजूद थे

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी. कृष्णकुमार के मुताबिक, इस संकट से निपटने का पहला और सबसे बड़ा सहारा था, तेल खरीदने के कई विकल्प होना। अगर कोई देश सिर्फ दो-तीन देशों से ही तेल खरीदता है, तो वह उन्हीं पर निर्भर रहता है। लेकिन भारत ने समय के साथ अपने सप्लायरों की संख्या बढ़ा दी। 2006-07 में भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 41 देशों तक पहुंच चुकी है।

इसी का फायदा होर्मुज जलमार्ग में रुकावट के दौरान मिला। पहले भारत का लगभग 55% कच्चा तेल ऐसे देशों से आता था, जिन्हें होर्मुज के रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती थी। संकट के समय यह हिस्सा बढ़कर करीब 70% हो गया।

रूस, अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र और पश्चिम अफ्रीका जैसे इलाकों से अतिरिक्त तेल मंगाकर कमी पूरी की गई। सबसे अहम बात यह रही कि भारत इन देशों से अच्छी शर्तों पर तेल खरीद सका, क्योंकि उनके साथ सालों से भरोसेमंद व्यापारिक संबंध बने हुए थे।

तेल के नए सप्लायर कुछ ही दिनों या दो हफ्तों में नहीं मिल जाते। इसके लिए सालों तक भरोसेमंद रिश्ते बनाने पड़ते हैं। संकट के समय वही पुराने संबंध काम आते हैं। होर्मुज जलमार्ग में रुकावट के दौरान भारत और दूसरे एशियाई देशों के बीच यही सबसे बड़ा अंतर दिखाई दिया। चीन को अपना कच्चे तेल का आयात लगभग 45% घटाना पड़ा। दक्षिण-पूर्व एशिया की कई रिफाइनरियों ने उत्पादन कम कर दिया, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया को अपने रणनीतिक तेल भंडार का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा।

इसके उलट, भारत की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से चलती रहीं और संकट खत्म होने के बाद भी उनके पास पर्याप्त तेल का भंडार मौजूद था। यह सफलता अचानक नहीं मिली। इसके पीछे कई सालों की तैयारी, अलग-अलग देशों के साथ बनाए गए भरोसेमंद संबंध और सोच-समझकर तैयार की गई तेल खरीद की रणनीति थी।

एलपीजी के मामले में भी तैयारी काम आई

एलपीजी यानी रसोई गैस के मामले में भी यही तैयारी भारत के काम आई। यह सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश की 80% से ज्यादा एलपीजी आम तौर पर होर्मुज जलमार्ग के रास्ते आती है। अगर इस सप्लाई में रुकावट आती, तो सबसे पहले असर घरों की रसोई पर पड़ता।

इस स्थिति से निपटने के लिए 8 मार्च को सरकार ने रिफाइनरियों को ज्यादा से ज्यादा एलपीजी उत्पादन का निर्देश दिया। इसका असर तुरंत दिखा। घरेलू उत्पादन 35 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़कर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गया। यह तभी संभव हुआ क्योंकि देश के पास पहले से पर्याप्त उत्पादन क्षमता और तैयारी मौजूद थी।

पिछले कुछ सालों में भारत ने एलपीजी आयात की व्यवस्था भी मजबूत की। 2014 में देश में सिर्फ 11 एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल थे, जबकि अब उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। इससे गैस लाने के कई वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध हो गए।

नतीजा यह रहा कि घरों में रसोई गैस की सप्लाई कहीं भी नहीं रुकी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सिलेंडर की कीमत 642 रुपये ही रखी गई, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी उथल-पुथल के कारण एक सिलेंडर की आयात लागत 1600 रुपये से भी ज्यादा हो गई थी।

भारत की दूसरी सबसे बड़ी ताकत क्या थी?

इस संकट में भारत की दूसरी बड़ी ताकत थी उसकी रिफाइनरियों की लचीलापन की क्षमता। भारतीय रिफाइनरियां इस तरह बनाई गई हैं कि वे अलग-अलग देशों से आने वाले अलग-अलग प्रकार के कच्चे तेल को प्रोसेस कर सकती हैं। समय के साथ इन्हें लगातार बेहतर भी बनाया गया है। इसलिए जब खाड़ी देशों से मिलने वाला परिचित और सस्ता कच्चा तेल कम हो गया, तब भी रिफाइनरियां बिना रुके दूसरे स्रोतों से आए तेल पर काम करती रहीं।

सभी सरकारी रिफाइनरियां पूरे संकट के दौरान 100% क्षमता के साथ चलती रहीं। पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल का भंडार भी कभी 60 दिनों की जरूरत से नीचे नहीं गया। सबसे अहम बात यह रही कि किसी भी रिफाइनरी को उत्पादन कम करने की जरूरत नहीं पड़ी।

प्राकृतिक गैस की सप्लाई भी पूरे संकट के दौरान मजबूत बनी रही। पीएनजी और सीएनजी इस्तेमाल करने वाले लोगों को कहीं भी सप्लाई में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। सरकार ने दूसरे देशों से एलएनजी की व्यवस्था की और अलग-अलग मंत्रालयों ने मिलकर काम किया। इसकी वजह से जून तक गैस की कुल सप्लाई युद्ध से पहले के स्तर के लगभग 96% तक वापस पहुंच गई।

पीएनजी अभियान का भी मिला फायदा

इस दौरान पीएनजी 2.0 अभियान का भी फायदा मिला। इसके तहत हर दिन नए घरेलू पीएनजी कनेक्शन पहले की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक दिए गए। जितने अधिक घर पीएनजी से जुड़े, उतनी ही उनकी आयातित एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भरता कम होती गई।

भारत की तैयारी सिर्फ अलग-अलग देशों से कच्चा तेल खरीदने तक सीमित नहीं थी। इसके साथ-साथ देश ने कई और मजबूत इंतजाम भी किए थे। रणनीतिक तेल भंडार, पर्याप्त व्यावसायिक स्टॉक, अलग-अलग तरह के कच्चे तेल को प्रोसेस करने में सक्षम रिफाइनरियां और मजबूत शिपिंग व्यवस्था ने मिलकर ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाया।

इसी वजह से, जब कुछ समय के लिए सप्लाई में रुकावट आई, तब भी देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और दूसरे ईंधनों की उपलब्धता पर कोई खास असर नहीं पड़ा। आम लोगों को ईंधन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा।

भारत का अनुभव दुनिया के उन देशों के लिए एक बड़ा सबक है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं। सबसे बड़ी सीख यह है कि अलग-अलग देशों से तेल और गैस खरीदना सिर्फ व्यापारिक रणनीति नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का तरीका है।

भारत ने होर्मुज पर अपनी निर्भरता कम की

भारत ने कई सालों में धीरे-धीरे होर्मुज जलमार्ग पर अपनी निर्भरता कम की और 41 देशों का व्यापक सप्लायर नेटवर्क तैयार किया। इसी वजह से 2026 के ऊर्जा संकट के दौरान भी देश में तेल और गैस की सप्लाई बनी रही। इससे यह भी साबित हुआ कि ऊर्जा सुरक्षा केवल पास के देशों पर निर्भर रहने से नहीं मिलती, बल्कि दूर-दराज के देशों के साथ मजबूत और लंबे समय के भरोसेमंद संबंध बनाने से भी मिलती है।

यह भी पढ़ें: ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को लेकर खींच दी लक्ष्मण रेखा, कहा- अब हम हैं इंचार्ज



अमेरिका के ताजा हमलों के बाद अब ईरान ने होर्मुज जलमार्ग को लेकर नई लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ईरानी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि होर्मुज जलमार्ग के इंचार्ज अब वो हैं और इस जलमार्ग से जहाजों के आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए जिम्मेदार हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेनाओं को ईरान में कथित सीजफायर उल्लंघन के खिलाफ नए हमले शुरू करने का निर्देश दिया है। यहां क्लिक कर पढे़ं पूरी खबर…