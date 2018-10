महज एक हफ्ते पहले ही कोचीन हार्बर टर्मिनस और एर्णाकुलम जंक्शन के बीच भारत की सबसे छोटी दूरी की यात्री ट्रेन शुरू की गई थी। लेकिन अब इसे बंद करने का फैसला किया गया है। इसके पीछे बड़ा कारण तुलनात्मक रूप से इस रूट पर कम कमाई और यात्रियों की संख्या होना बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ने इस रूट पर डेमू (डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल युनिट) चलाने का फैसला किया था। लेकिन यात्रियों की सीमि​त संख्या और रुचि न लेने के कारण इसे बंद करने का फैसला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, इस ट्रेन में मुट्ठी भर यात्री ही यात्रा कर रहे थे। जबकि ट्रेन में कुल 300 यात्रियों के बैठने की क्षमता थी।

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए तिरुवनंतपुरम के डीआरएम एसके सिन्हा ने कहा,” ये सीएचटी और एर्णाकुलम जंक्शन के बीच ट्रायल रन था। हम इस सेवा की समीक्षा कर रहे थे और हम वास्तव में सेवा को रद करने की योजना बना रहे हैं। अगर कोई इस ट्रेन में बैठने वाला ही नहीं है तो इसे चलाने का फायदा क्या हैै? इस ट्रेन की दिन में 15 से भी कम टिकटें बिक रहीं थीं।”

The Cochin Harbour Terminus-Ernakulam Jn DEMU departing for its evening service from the British-era CHT station on Willingdon Island @IndianExpress pic.twitter.com/o63QpzX4UM

— Vishnu Varma (@VishKVarma) October 2, 2018