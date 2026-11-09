गोवा के उत्तरी हिस्से में चार साल की मासूम बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इस बीच राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवाडकर के एक बयान ने भी चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने दावा किया है कि गोवा में इस तरह के 90 फीसदी अपराध बाहरी लोगों की ओर से किए जाते हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना रविवार को उत्तरी गोवा में हुई। पीड़ित बच्ची एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी है। रविवार रात एक राहगीर ने उसे टैक्सी स्टैंड के पास रोते हुए देखा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

खंडहर इमारत के बेसमेंट में ले जाकर किया यौन उत्पीड़न

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी बच्ची को कथित तौर पर अगवा करके एक जर्जर इमारत में ले गया था। यह इमारत एक गली के पास स्थित है, जहां कूड़ा फेंका जाता है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने इमारत के बेसमेंट में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया

नॉर्थ गोवा के पुलिस अधीक्षक (SP) राहुल गुप्ता ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं। इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्ची की हालत स्थिर है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

मंत्री बोले- 90 फीसदी अपराधों में बाहरी लोग शामिल

इस घटना के बाद गोवा के आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवाडकर ने कहा कि इस तरह के अपराध गोवा ही नहीं, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में नहीं होने चाहिए। उन्होंने घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति की मानसिकता को राक्षसी बताया।

मंत्री ने दावा किया कि गोवा में इस तरह के 90 फीसदी अपराधों में राज्य के बाहर से आए लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि गोवा एक पर्यटन राज्य है, जहां दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार और आजीविका की तलाश में आते हैं। ऐसे लोगों के आने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती।

रमेश तवाडकर ने कहा कि सरकार ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन पुलिस को भी राज्य में कानून-व्यवस्था और निगरानी मजबूत करनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

बाल अधिकार आयोग ने लिया मामले का संज्ञान

गोवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने पुलिस को मामले की निष्पक्ष, विस्तृत और समयबद्ध जांच करने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी कहा कि बच्ची को इलाज के दौरान सभी जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

इसके साथ ही उसे मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, उचित देखभाल और भावनात्मक सहयोग भी दिया जाना चाहिए। आयोग ने जांच और इलाज की पूरी प्रक्रिया के दौरान बच्ची की सुरक्षा और उसके हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हैं।

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