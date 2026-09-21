उत्तर प्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 36 रेलवे स्टेशनों पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद यात्रियों के लिए ट्रेन में चढ़ना और उतरना आसान बनाना है। इससे खासतौर पर बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

यह काम उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के प्रयागराज मंडल में चल रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में 19 स्टेशनों के 25 प्लेटफॉर्म को हाई लेवल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, कुल 39 स्टेशनों के 55 प्लेटफॉर्म के काम को मंजूरी दी गई है।

36 स्टेशनों पर काम के लिए टेंडर जारी

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि 36 स्टेशनों के 51 प्लेटफॉर्म के लिए टेंडर दिए जा चुके हैं। इनमें से 23 स्टेशनों के 26 प्लेटफॉर्म पर काम भी शुरू हो चुका है।

इस योजना में प्रयागराज मंडल के अलग-अलग इलाकों के कई स्टेशन शामिल हैं। इनमें पहाड़ा, मेजा रोड, गैपुरा, शुजातपुर, बमरौली, कानपुर क्षेत्र के कई स्टेशन, मैनपुरी, जसवंतनगर, हाथरस जंक्शन और जलेसर रोड समेत कई स्टेशन शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के 39 स्टेशनों पर हाई-लेवल प्लेटफॉर्म का काम

क्र.सेक्शनरेलवे स्टेशनप्लेटफॉर्मकाम पूरा करने की तय तारीख
1Iपहाड़ा – प्लेटफॉर्म 3/41दिसंबर 2026
2Iमेजा रोड – प्लेटफॉर्म 2/31दिसंबर 2026
3Iगैपुरा – प्लेटफॉर्म 3/41दिसंबर 2026
4IIशुजातपुर – प्लेटफॉर्म 1, 22प्लेटफॉर्म 2 – दिसंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027
5IIबम्हरौली – प्लेटफॉर्म 1, 22प्लेटफॉर्म 2 – नवंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027
6IIकनवार – प्लेटफॉर्म 21दिसंबर 2026
7IIमनोहरगंज – प्लेटफॉर्म 1, 22मार्च 2027
8IIरूमा – प्लेटफॉर्म 11नवंबर 2026
9IIमलवां – प्लेटफॉर्म 1, 2/32प्लेटफॉर्म 2/3 – अक्टूबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027
10IIचकेरी – प्लेटफॉर्म 11दिसंबर 2026
11IIकुरास्तीकलां – प्लेटफॉर्म 1, 2/32जनवरी 2027
12IIचंदारी – प्लेटफॉर्म 11नवंबर 2026
13IIकरबिगवां – प्लेटफॉर्म 1, 2/32जनवरी 2027
14IIप्रेमपुर – प्लेटफॉर्म 1, 22नवंबर 2026
15IIकानपुर गुगौली – प्लेटफॉर्म 1, 22जनवरी 2027
16IIरसूलाबाद – प्लेटफॉर्म 1, 2/32प्लेटफॉर्म 2/3 – दिसंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027
17IIसिरसौल – प्लेटफॉर्म 1, 22मार्च 2027
18Vमैथा – प्लेटफॉर्म 1, 22प्लेटफॉर्म 2 – दिसंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – मार्च 2027
19Vपाटरा – प्लेटफॉर्म 1, 22जून 2027
20IIIकंचौसी – प्लेटफॉर्म 1, 22प्लेटफॉर्म 1 – नवंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 2 – फरवरी 2027
21IIIपाता – प्लेटफॉर्म 1, 2/32जुलाई 2027
22IIIभोंगांव – प्लेटफॉर्म 21दिसंबर 2026
23IIIकौरारा – प्लेटफॉर्म 1, 2/32प्लेटफॉर्म 1 – नवंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 2/3 – जनवरी 2027
24IIIभदान – प्लेटफॉर्म 3/41फरवरी 2027
25IIIबलरई – प्लेटफॉर्म 21जुलाई 2027
26IIIजसवंतनगर – प्लेटफॉर्म 3/41दिसंबर 2026
27IIIनिबकरोरी – प्लेटफॉर्म 11नवंबर 2026
28IIIमैनपुरी – प्लेटफॉर्म 2/31नवंबर 2026
29IIIमाखनपुर – प्लेटफॉर्म 2/31मई 2027
30IVजलेसर रोड – प्लेटफॉर्म 11फरवरी 2027
31IVसासनी – प्लेटफॉर्म 2/31जनवरी 2027
32IVहाथरस जंक्शन – प्लेटफॉर्म 2/31मार्च 2027
33IVबरहन जंक्शन – प्लेटफॉर्म 1, 22प्लेटफॉर्म 1 – मार्च 2027 / प्लेटफॉर्म 2 – जून 2027
34IVमंजूरगढ़ी – प्लेटफॉर्म 21मार्च 2027
35ISKGH – प्लेटफॉर्म 11तय नहीं
36ILUSA – प्लेटफॉर्म 11तय नहीं
37IKHRY – प्लेटफॉर्म 11तय नहीं
38IAGY – प्लेटफॉर्म 11तय नहीं
39IVकुसवा – प्लेटफॉर्म 11तय नहीं
कुल39 स्टेशन55 प्लेटफॉर्म

कब तक पूरा होगा काम?

सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बनाने का काम एक साथ नहीं होगा। इसे अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। कुछ प्लेटफॉर्म का काम अक्टूबर और नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, कई प्लेटफॉर्म का काम 2027 में पूरा होगा।

पूरी योजना के तहत स्वीकृत काम को दिसंबर 2027 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई है।

क्या होता है हाई लेवल प्लेटफॉर्म?

ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म की ऊंचाई आमतौर पर रेल की सतह से 760 से 840 मिलीमीटर के बीच होती है। कुछ उपनगरीय स्टेशनों पर यह ऊंचाई 920 मिलीमीटर तक हो सकती है।

हाई लेवल प्लेटफॉर्म होने से ट्रेन के दरवाजे और प्लेटफॉर्म के बीच ऊंचाई का अंतर कम होता है। इससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में आसानी होती है। प्लेटफॉर्म बनने के बाद इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए ट्रेन पकड़ना और उतरना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा।

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