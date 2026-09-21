उत्तर प्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 36 रेलवे स्टेशनों पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद यात्रियों के लिए ट्रेन में चढ़ना और उतरना आसान बनाना है। इससे खासतौर पर बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

यह काम उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के प्रयागराज मंडल में चल रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में 19 स्टेशनों के 25 प्लेटफॉर्म को हाई लेवल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, कुल 39 स्टेशनों के 55 प्लेटफॉर्म के काम को मंजूरी दी गई है।

36 स्टेशनों पर काम के लिए टेंडर जारी

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि 36 स्टेशनों के 51 प्लेटफॉर्म के लिए टेंडर दिए जा चुके हैं। इनमें से 23 स्टेशनों के 26 प्लेटफॉर्म पर काम भी शुरू हो चुका है।

इस योजना में प्रयागराज मंडल के अलग-अलग इलाकों के कई स्टेशन शामिल हैं। इनमें पहाड़ा, मेजा रोड, गैपुरा, शुजातपुर, बमरौली, कानपुर क्षेत्र के कई स्टेशन, मैनपुरी, जसवंतनगर, हाथरस जंक्शन और जलेसर रोड समेत कई स्टेशन शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश के 39 स्टेशनों पर हाई-लेवल प्लेटफॉर्म का काम

क्र. सेक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म काम पूरा करने की तय तारीख 1 I पहाड़ा – प्लेटफॉर्म 3/4 1 दिसंबर 2026 2 I मेजा रोड – प्लेटफॉर्म 2/3 1 दिसंबर 2026 3 I गैपुरा – प्लेटफॉर्म 3/4 1 दिसंबर 2026 4 II शुजातपुर – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 प्लेटफॉर्म 2 – दिसंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027 5 II बम्हरौली – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 प्लेटफॉर्म 2 – नवंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027 6 II कनवार – प्लेटफॉर्म 2 1 दिसंबर 2026 7 II मनोहरगंज – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 मार्च 2027 8 II रूमा – प्लेटफॉर्म 1 1 नवंबर 2026 9 II मलवां – प्लेटफॉर्म 1, 2/3 2 प्लेटफॉर्म 2/3 – अक्टूबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027 10 II चकेरी – प्लेटफॉर्म 1 1 दिसंबर 2026 11 II कुरास्तीकलां – प्लेटफॉर्म 1, 2/3 2 जनवरी 2027 12 II चंदारी – प्लेटफॉर्म 1 1 नवंबर 2026 13 II करबिगवां – प्लेटफॉर्म 1, 2/3 2 जनवरी 2027 14 II प्रेमपुर – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 नवंबर 2026 15 II कानपुर गुगौली – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 जनवरी 2027 16 II रसूलाबाद – प्लेटफॉर्म 1, 2/3 2 प्लेटफॉर्म 2/3 – दिसंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027 17 II सिरसौल – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 मार्च 2027 18 V मैथा – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 प्लेटफॉर्म 2 – दिसंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – मार्च 2027 19 V पाटरा – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 जून 2027 20 III कंचौसी – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 प्लेटफॉर्म 1 – नवंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 2 – फरवरी 2027 21 III पाता – प्लेटफॉर्म 1, 2/3 2 जुलाई 2027 22 III भोंगांव – प्लेटफॉर्म 2 1 दिसंबर 2026 23 III कौरारा – प्लेटफॉर्म 1, 2/3 2 प्लेटफॉर्म 1 – नवंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 2/3 – जनवरी 2027 24 III भदान – प्लेटफॉर्म 3/4 1 फरवरी 2027 25 III बलरई – प्लेटफॉर्म 2 1 जुलाई 2027 26 III जसवंतनगर – प्लेटफॉर्म 3/4 1 दिसंबर 2026 27 III निबकरोरी – प्लेटफॉर्म 1 1 नवंबर 2026 28 III मैनपुरी – प्लेटफॉर्म 2/3 1 नवंबर 2026 29 III माखनपुर – प्लेटफॉर्म 2/3 1 मई 2027 30 IV जलेसर रोड – प्लेटफॉर्म 1 1 फरवरी 2027 31 IV सासनी – प्लेटफॉर्म 2/3 1 जनवरी 2027 32 IV हाथरस जंक्शन – प्लेटफॉर्म 2/3 1 मार्च 2027 33 IV बरहन जंक्शन – प्लेटफॉर्म 1, 2 2 प्लेटफॉर्म 1 – मार्च 2027 / प्लेटफॉर्म 2 – जून 2027 34 IV मंजूरगढ़ी – प्लेटफॉर्म 2 1 मार्च 2027 35 I SKGH – प्लेटफॉर्म 1 1 तय नहीं 36 I LUSA – प्लेटफॉर्म 1 1 तय नहीं 37 I KHRY – प्लेटफॉर्म 1 1 तय नहीं 38 I AGY – प्लेटफॉर्म 1 1 तय नहीं 39 IV कुसवा – प्लेटफॉर्म 1 1 तय नहीं कुल 39 स्टेशन 55 प्लेटफॉर्म

कब तक पूरा होगा काम?

सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बनाने का काम एक साथ नहीं होगा। इसे अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। कुछ प्लेटफॉर्म का काम अक्टूबर और नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, कई प्लेटफॉर्म का काम 2027 में पूरा होगा।

पूरी योजना के तहत स्वीकृत काम को दिसंबर 2027 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई है।

क्या होता है हाई लेवल प्लेटफॉर्म?

ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म की ऊंचाई आमतौर पर रेल की सतह से 760 से 840 मिलीमीटर के बीच होती है। कुछ उपनगरीय स्टेशनों पर यह ऊंचाई 920 मिलीमीटर तक हो सकती है।

हाई लेवल प्लेटफॉर्म होने से ट्रेन के दरवाजे और प्लेटफॉर्म के बीच ऊंचाई का अंतर कम होता है। इससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में आसानी होती है। प्लेटफॉर्म बनने के बाद इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए ट्रेन पकड़ना और उतरना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा।

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