उत्तर प्रदेश के रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 36 रेलवे स्टेशनों पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद यात्रियों के लिए ट्रेन में चढ़ना और उतरना आसान बनाना है। इससे खासतौर पर बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
यह काम उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के प्रयागराज मंडल में चल रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 में 19 स्टेशनों के 25 प्लेटफॉर्म को हाई लेवल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, कुल 39 स्टेशनों के 55 प्लेटफॉर्म के काम को मंजूरी दी गई है।
36 स्टेशनों पर काम के लिए टेंडर जारी
प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि 36 स्टेशनों के 51 प्लेटफॉर्म के लिए टेंडर दिए जा चुके हैं। इनमें से 23 स्टेशनों के 26 प्लेटफॉर्म पर काम भी शुरू हो चुका है।
इस योजना में प्रयागराज मंडल के अलग-अलग इलाकों के कई स्टेशन शामिल हैं। इनमें पहाड़ा, मेजा रोड, गैपुरा, शुजातपुर, बमरौली, कानपुर क्षेत्र के कई स्टेशन, मैनपुरी, जसवंतनगर, हाथरस जंक्शन और जलेसर रोड समेत कई स्टेशन शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के 39 स्टेशनों पर हाई-लेवल प्लेटफॉर्म का काम
|क्र.
|सेक्शन
|रेलवे स्टेशन
|प्लेटफॉर्म
|काम पूरा करने की तय तारीख
|1
|I
|पहाड़ा – प्लेटफॉर्म 3/4
|1
|दिसंबर 2026
|2
|I
|मेजा रोड – प्लेटफॉर्म 2/3
|1
|दिसंबर 2026
|3
|I
|गैपुरा – प्लेटफॉर्म 3/4
|1
|दिसंबर 2026
|4
|II
|शुजातपुर – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|प्लेटफॉर्म 2 – दिसंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027
|5
|II
|बम्हरौली – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|प्लेटफॉर्म 2 – नवंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027
|6
|II
|कनवार – प्लेटफॉर्म 2
|1
|दिसंबर 2026
|7
|II
|मनोहरगंज – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|मार्च 2027
|8
|II
|रूमा – प्लेटफॉर्म 1
|1
|नवंबर 2026
|9
|II
|मलवां – प्लेटफॉर्म 1, 2/3
|2
|प्लेटफॉर्म 2/3 – अक्टूबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027
|10
|II
|चकेरी – प्लेटफॉर्म 1
|1
|दिसंबर 2026
|11
|II
|कुरास्तीकलां – प्लेटफॉर्म 1, 2/3
|2
|जनवरी 2027
|12
|II
|चंदारी – प्लेटफॉर्म 1
|1
|नवंबर 2026
|13
|II
|करबिगवां – प्लेटफॉर्म 1, 2/3
|2
|जनवरी 2027
|14
|II
|प्रेमपुर – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|नवंबर 2026
|15
|II
|कानपुर गुगौली – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|जनवरी 2027
|16
|II
|रसूलाबाद – प्लेटफॉर्म 1, 2/3
|2
|प्लेटफॉर्म 2/3 – दिसंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – जनवरी 2027
|17
|II
|सिरसौल – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|मार्च 2027
|18
|V
|मैथा – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|प्लेटफॉर्म 2 – दिसंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 1 – मार्च 2027
|19
|V
|पाटरा – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|जून 2027
|20
|III
|कंचौसी – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|प्लेटफॉर्म 1 – नवंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 2 – फरवरी 2027
|21
|III
|पाता – प्लेटफॉर्म 1, 2/3
|2
|जुलाई 2027
|22
|III
|भोंगांव – प्लेटफॉर्म 2
|1
|दिसंबर 2026
|23
|III
|कौरारा – प्लेटफॉर्म 1, 2/3
|2
|प्लेटफॉर्म 1 – नवंबर 2026 / प्लेटफॉर्म 2/3 – जनवरी 2027
|24
|III
|भदान – प्लेटफॉर्म 3/4
|1
|फरवरी 2027
|25
|III
|बलरई – प्लेटफॉर्म 2
|1
|जुलाई 2027
|26
|III
|जसवंतनगर – प्लेटफॉर्म 3/4
|1
|दिसंबर 2026
|27
|III
|निबकरोरी – प्लेटफॉर्म 1
|1
|नवंबर 2026
|28
|III
|मैनपुरी – प्लेटफॉर्म 2/3
|1
|नवंबर 2026
|29
|III
|माखनपुर – प्लेटफॉर्म 2/3
|1
|मई 2027
|30
|IV
|जलेसर रोड – प्लेटफॉर्म 1
|1
|फरवरी 2027
|31
|IV
|सासनी – प्लेटफॉर्म 2/3
|1
|जनवरी 2027
|32
|IV
|हाथरस जंक्शन – प्लेटफॉर्म 2/3
|1
|मार्च 2027
|33
|IV
|बरहन जंक्शन – प्लेटफॉर्म 1, 2
|2
|प्लेटफॉर्म 1 – मार्च 2027 / प्लेटफॉर्म 2 – जून 2027
|34
|IV
|मंजूरगढ़ी – प्लेटफॉर्म 2
|1
|मार्च 2027
|35
|I
|SKGH – प्लेटफॉर्म 1
|1
|तय नहीं
|36
|I
|LUSA – प्लेटफॉर्म 1
|1
|तय नहीं
|37
|I
|KHRY – प्लेटफॉर्म 1
|1
|तय नहीं
|38
|I
|AGY – प्लेटफॉर्म 1
|1
|तय नहीं
|39
|IV
|कुसवा – प्लेटफॉर्म 1
|1
|तय नहीं
|कुल
|39 स्टेशन
|55 प्लेटफॉर्म
कब तक पूरा होगा काम?
सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म बनाने का काम एक साथ नहीं होगा। इसे अलग-अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। कुछ प्लेटफॉर्म का काम अक्टूबर और नवंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वहीं, कई प्लेटफॉर्म का काम 2027 में पूरा होगा।
पूरी योजना के तहत स्वीकृत काम को दिसंबर 2027 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई है।
क्या होता है हाई लेवल प्लेटफॉर्म?
ब्रॉड गेज रेलवे लाइनों पर हाई लेवल प्लेटफॉर्म की ऊंचाई आमतौर पर रेल की सतह से 760 से 840 मिलीमीटर के बीच होती है। कुछ उपनगरीय स्टेशनों पर यह ऊंचाई 920 मिलीमीटर तक हो सकती है।
हाई लेवल प्लेटफॉर्म होने से ट्रेन के दरवाजे और प्लेटफॉर्म के बीच ऊंचाई का अंतर कम होता है। इससे यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में आसानी होती है। प्लेटफॉर्म बनने के बाद इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए ट्रेन पकड़ना और उतरना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा।
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