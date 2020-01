Citizenship Amendment Act Protests: नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था ना हो इसके लिए प्रशासन ने कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई है। गुजरात के अहमदाबाद में धारा 144 को ध्यान में रखते हुए सीएए के खिलाफ विरोध जताने के लिए अनूठा तरीका अपनाया है। यहां सिविल सोसायटी ने लोगों के बीच करीब 35 हजार पतंगे बंटवाई हैं। इन सभी पतंगों पर Citizenship Amendment Act (CAA), National Register of Citizens (NRC) और National Population Register (NPR) के खिलाफ स्लोगन लिखे गए हैं।

इन पतंगों पर Save Constitution, Save India, Hindu Muslim Bhai Bhai, NRC & CAA Bye Bye और India Against CAA, No NPR, No NRC जैसी बातें लिखी गई हैं। यह सभी पतंगे छात्रों, कर्मचारियों और समाज के अन्य वर्गों के बीच बांटी गई हैं। यह सभी पतंगे अहमदाबाद के आसमान में एक साथ उड़ाई उड़ रही हैं और सरकार के इन फैसलों के खिलाफ यहां विरोध जताया जा रहा है। जिन इलाकों में यह पतंगे बांटी गई हैं उनमें वस्त्रापुर, घाटलोदिया, मेघानिनगर, ओधव, चंदखेड़ा शामिल हैं। इसके अलावा गुजरात विद्यापीठ औऱ गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच भी यह पतंगे बांटी गई हैं।

वहीं, भाजपा समर्थक भी पतंगों पर ‘नमो नम.. महानायक’, ‘वी सपोर्ट सीएए’ जैसे टेक्स्ट लिखे हुए हैं और यह पतंगे भी आसमान में कलाबाजी करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो भी पतंग उडाया करते थे। अब उनके समर्थक खूब पतंग उड़ाते हैं। जानकारी के मुताबिक यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से और सीएए के समर्थन वाली करीब 2 लाख पतंगे बनाई गई हैं। वैसे तो गुजरात राज्य में पतंगोत्सव की धूम है और सीएए के समर्थन तथा विरोध वाली पतंगे अभी से ही यहां की आसमान में नजर आ रही हैं। लेकिन 14 और 15 जनवरी को होने वाले इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंगबाजी के कई खास दृश्य देखने को मिल रहे हैं।

