पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात बेहद खराब हैं और आए दिन वहां से अल्पसंख्यक लड़कियों के अगवा होने और उनके इस्लाम कबूल करने की खबरें मीडिया में आती रहती हैं। अब दिल्ली शिरोमणि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में बीते 3 माह के दौरान 31 हिंदू और सिख लड़कियों को अगवा किया गया है।

दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो मैसेज में भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ‘हिंदू और सिख परिवारों की बेटियां पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं हैं। मैं अमित शाह जी से अपील करता हूं कि वह लव जिहाद, जो कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का भावनात्मक तरीके से उत्पीड़न करता है, उस मुद्दे का हल करें।’ भाजपा विधायक ने बीते 3 माह के दौरान पाकिस्तान में अगवा की गई अल्पसंख्यक लड़कियों के नामों की लिस्ट भी जारी की।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिस्ट के साथ ट्वीट कर लिखा कि ‘पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों की बेटियां, जिन्हें अगवा कर इस्लाम में धर्मांतरण करा दिया गया है, उनकी लिस्ट शेयर कर रहा हूं।’ सिरसा ने इमरान खान से अपील करते हुए उनसे इस मामले में मदद देने की मांग की। सिरसा ने ये भी लिखा कि ‘यदि लिस्ट में दी गई कोई जानकारी गलत हो तो इस बारे में बयान जारी करें।’

Sharing list of girls from Minorities living in Pakistan who have been abducted in last 3 mnths & forced to convert to Islam Urging @pid_gov @ImranKhanPTI Ji to Look into this issue & help families of these girls kindly issue a statement if the info shared here is incorrect @ANI pic.twitter.com/XXyFkxzZ6l

The daughters of Hindu and Sikh families are not safe in Pakistan

I request @AmitShah Ji to address this issue of Love Jihad that is a big emotional harassment for minorities of Pakistan @TimesNow @News18India @htTweets @thetribunechd @ANI @republic @ZeePunjabHH @ZeeNews pic.twitter.com/vcQVeZkIRz

— Manjinder S Sirsa (@mssirsa) September 3, 2019