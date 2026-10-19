केरलम के अलाप्पुझा जिले से रविवार को एक झकझोर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक 30 वर्षीय महिला ने अस्पताल में सातवें बच्चे को जन्म दिया और दूसरी तरफ घर पर उसके दो साल के बेटे की कथित रूप से भुखमरी से मौत हो गई।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, महिला का दो साल का बेटा रविवार सुबह जिले के कार्तिकप्पल्ली स्थित अपने घर पर मृत पाया गया। जिस समय बच्चे की मौत हुई, उस समय महिला अलाप्पुझा स्थित एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिट थी। यहां उसने शनिवार रात सातवें बच्चे को जन्म दिया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि दो साल के बच्चे की मौत कुपोषण और भुखमरी से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इस बच्चे का वजन सिर्फ 7 किलो था जबकि आमतौर पर दो साल के बच्चे का वजह 10-15 किलो के बीच होता है।

पिता ने दिया वित्तीय हालत का हवाला

मृत बच्चे के पिता एक ऑटो ड्राइवर हैं। उन्होंने मौत की वजह अपनी वित्तीय हालत को बताया।

सोमवार को, जब माता-पिता द्वारा बच्चों की उपेक्षा किए जाने के आरोप बढ़े, तो जिला बाल कल्याण समिति ने दंपति के जीवित बचे चार बच्चों (सभी लड़कियां) की देखरेख अपने हाथों में ले ली। राज्य बाल अधिकार आयोग ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है।

केरल सरकार में महिला और बाल कल्याण विभाग की राज्य मंत्री बिंदु कृष्णा ने मीडिया को बताया कि बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए उनके विभाग ने कई बार हस्तक्षेप किया था।

उन्होंने कहा, “यह देखते हुए कि बच्चों को उचित देखभाल नहीं मिल रही थी, विभाग के अधिकारियों ने उनके माता-पिता से मुलाकात की और बच्चों को केयर होम में भेज दिया। लेकिन हाल ही में, वे बच्चों को जबरदस्ती वापस अपने घर ले गए।”

एक बच्चे की पहले हो चुकी है मौत

कार्तिकपल्ली पंचायत की सदस्य सिनी अनिल के अनुसार, कुछ साल पहले इस दंपति का एक और बच्चा भी चल बसा था। तब इस दंपत्ति ने दावा किया था कि वह बच्चा बुरी तरह गिर गया था और उसे चोट लग गई थी।

सिनी अनिल ने बताया कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत इस परिवार को सभी जरूरी सप्लीमेंट उपलब्ध कराए थे, लेकिन माता-पिता निर्देशों का पालन करने को तैयार नहीं थे।

उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में वो बच्चों को एक केयर सेंटर ले गए थे, लेकिन मां द्वारा अपनी जान देने की धमकी दिए जाने के बाद हमें उन्हें वापस माता-पिता को सौंपना पड़ा।