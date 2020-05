BSF (Border Security Force) के 32 और कर्मियों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। इनमें से दो कर्मी दिल्ली स्थित बल के मुख्यालय में पोस्टिड हैं। इसके साथ ही बीएसएफ में संक्रमित जवानों की कुल संख्या 223 हो गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में इस बीमारी से सर्वाधिक संक्रमित मामले बीएसएफ में हैं। सीएपीएफ में वर्तमान में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 500 से अधिक है।

बीएसएफ के प्रवक्ता शुभेंदु भारद्वाज ने एक बयान में कहा, ”विभिन्न प्रतिष्ठानों से कोविड-19 के 30 नये मामले सामने आए हैं (छह दिल्ली से और 24 त्रिपुरा से)। इन सभी का एम्स झज्जर और जी बी पंत अस्पताल अगरतला में इलाज चल रहा है।” दिल्ली में सामने आए छह नये मामलों में से दो जवान राष्ट्रीय राजधानी में बीएसएफ के मुख्यालय में पोस्टिड हैं और चार, महानगर में अन्य इकाईयों में हैं।

COVID-19 cases in BSF

Total 69 BSF personnel have been found COVID +Ve till date, posted in different BSF establishments. 2 have recovered & 67 are under treatment. During essential & operational duties, personnel contracted this infection. Press release https://t.co/wVaIFZaqdO

— BSF (@BSF_India) May 5, 2020