महाराष्ट्र से 25 तेंदुओं को गुजरात के वनतारा में स्थानांतरित किया गया। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि राज्य सरकार ने रिलायंस फाउंडेशन से गुजरात के जामनगर स्थित अपने वनतारा चिकित्सा केंद्र में तेंदुओं को रखने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि 25 तेंदुओं को पहले ही वहां स्थानांतरित किया जा चुका है।

गणेश नाइक ने सोमवार को विधान परिषद में महाराष्ट्र के लिए लागू वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन पर बोलते हुए कहा कि 7-8 साल पहले राज्य में 101 बाघ थे जबकि अब इनकी संख्या 444 हो गई है। पिछले 10 सालों में तेंदुओं की आबादी चार गुना बढ़ गई है। नाइक ने कहा, ‘25 तेंदुओं को वनतारा भेजा गया है। हमने उनसे तेंदुओं को लेने की मांग की थी क्योंकि पुणे जिले में 150 तेंदुए फंसे हुए थे।

महाराष्ट्र सरकार और वनतारा के बीच 50 तेंदुओं को स्थानांतरित करने का समझौता

राज्य सरकार ने वनतारा में 50 तेंदुओं को स्थानांतरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, वन विभाग ने यह फैसला तेंदुओं के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानव-तेंदुआ संघर्ष से संबंधित बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए लिया है। सूत्रों के मुताबिक, गणेश नाइक और वनतारा प्रबंधन के बीच चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया था।

महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने बताया था कि महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। तेंदुए आवासीय इलाकों में भी आ रहे हैं जिसकी वजह से मानव-तेंदुआ संघर्ष बढ़ गया है। सरकार ने इससे निपटने के लिए तेंदुओं को वनतारा भेजने का फैसला किया है। हालांकि, वन मंत्री के इस फैसले के बाद वन्यजीव कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है।

वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र में मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए पकड़े गए 67 तेंदुओं को विभिन्न अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा, जिनमें से 50 को वनतारा भेजा जाएगा। कार्यकर्ताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे जानवरों को समायोजन में दिक्कतें आएंगी। बताया जा रहा है कि वन विभाग ने लगभग 20 तेंदुओं की पहचान की है जिन्हें पहले चरण में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।

पुणे से 20 तेंदुओं को वनतारा स्थानांतरित किया गया था

इससे पहले पुणे के जुन्नार क्षेत्र से पकड़े गए लगभग 20 तेंदुओं को रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा में स्थानांतरित किया गया था। पुणे जिले के जुन्नार, अंबेगांव, शिरूर और राजगुरुनगर तालुकों में फैले राज्य वन विभाग के जुन्नार डिवीजन में तेंदुओं और मनुष्यों के बीच संघर्ष में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

कूनो में खुशखबरी: भारत में चीतों की संख्या पहली बार 53 पार

मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पांच नए शावकों के जन्म के साथ भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 53 हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इसे वन्यजीव संरक्षण के लिए गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़कर चीता स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत की थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें