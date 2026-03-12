Go to Live Updates

PM Kisan 22nd Installment Date Time LIVE Updates: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी, पीएम किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 22वीं किस्त शुक्रवार (12 मार्च) को असम से जारी करेंगे। 22वीं किस्त के तहत पीएम 9 करोड़ 32 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में कुल 18,640 करोड़ से ज्यादा की रकम DBT (Direct Bank Transfer) मोड के जरिए भेजेंगे।

पीएम किसान योजना क्या है?

पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थी किसानों को 2-2 हजार रुपये की कुल तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं। साल 2019 में किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराने वाली इस योजना की शुरुआत हुई थी। अब तक कुल 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं।

सवाल: क्या है पीएम किसान योजना का उद्देश्य?
जवाब: इसका उद्देश्य देश के सभी भूमिधर किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करके उनकी आय में वृद्धि करना है।

सवाल: इस योजना के लिए कौन है पात्र?
जवाब: भारत के नागरिक, जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि हो वे इस योजना के लिए पात्र है।

सवाल: इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
जवाब: आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है या आप इसके लिए संबंधित राज्य कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण करवा सकते हैं।

सवाल: किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।
जवाब: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड

17:11 (IST) 12 Mar 2026

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त कल आएगी

पीएम मोदी कल असम के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं से जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त के 2000 रुपये...

17:07 (IST) 12 Mar 2026

रजिस्‍ट्रेशन के लिए जरूरी दस्‍तावेज

-SC/ST/OBC किसानों के पास जाति प्रमाणपत्र होना चाहिए।

-किसानों के पास लैंड रिकॉर्ड डिटेल या लैंडहोडिंग पेपर होना चाहिए।

-बैंक खाते का विवरण और कागजात होना चाहिए।

16:57 (IST) 12 Mar 2026

PM Kisan 22nd Installment LIVE Updates: योजना के लिए क्या है योग्यता

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान को अपना नाम सरकारी आधिकारिक रिकॉर्ड डेटा के साथ रजिस्‍टर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही कम या अधिक जमीन वाले किसान पीएम किसान के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, एससी/एसटी/ओबीसी किसान, भारत के नागरिक आदि लोग आवेदन कर सकते हैं।

16:54 (IST) 12 Mar 2026
PM Kisan 22nd Installment LIVE Updates: कल आएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कल शुक्रवार (13 मार्च 2026) को जारी होगी।