भारत ने 22 पाकिस्तानी कैदियों को किया रिहा, अटारी-वाघा बॉर्डर से भेजा पड़ोसी देश

पाकिस्तान ने भी पिछले हफ्ते 198 भारतीय मछुआरों को रिहा किया था।

भारत ने पाकिस्तानी कैदियों को किया रिहा (Source- Screengrab/ ANI)

