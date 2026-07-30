देश के 215 शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम एक पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने सांसद की ओर से आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रो. वी. कामाकोटी को कथित तौर पर गोमूत्र एक्सपर्ट कहे जाने पर आलोचना की है। शिक्षाविदों ने कहा कि इस टिप्पणी से एकेडमिक चर्चा और देश के संस्थानों की गरिमा को ठेस पहुंचती है।

हाल ही में प्रियंका गांधी ने लोकसभा में परीक्षा सुधारों पर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित टास्क फोर्स पर बहस के दौरान प्रोफेसर कामाकोटी को कथित तौर पर गोमूत्र एक्सपर्ट कहा था। हालांकि सांसद ने प्रोफेसर का नाम नहीं लिया था।

यह टिप्पणी बेहद निराशाजनक

पत्र में आगे कहा कि यह टिप्पणी किसी शख्स की आलोचना से कहीं आगे की बात है, इससे विद्वानों के साथ बर्ताव और भारत के शैक्षणिक संस्थानों की गरिमा को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा होती हैं। इन पत्र में देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर और प्रोफसरों ने हस्ताक्षर किए हैं।

कांग्रेस सांसद की इस टिप्पणी को शिक्षाविदों ने बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा, “संसद एक ऐसा मंच होना चाहिए, जहां असहमति सम्मान के साथ जाहिर की जाए। पत्र में कहा, “चाहे इस व्यंग्य के तौर पर कहा गया या राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर, यह चिंतनीय है।”

प्रोफेसर कामाकोटी के गिनाए योगदान

शिक्षाविदों ने प्रोफेसर कामाकोटी के एकेडमिक और रिसर्च में दिए गए योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि वह देश के प्रमुख साइंस और तकनीकी संस्थानों में से एक के प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर कामाकोटी के पास IIT मद्रास से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में MS और PhD की डिग्री है। उन्होंने 150 से अधिक रिसर्च पेपर लिखे हैं और 50 से अधिक रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया है। उन्हें DRDO एकेडमिक एक्सीलेंस अवॉर्ड और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन टेक्नो विज़नरी अवॉर्ड जैसे सम्मान भी मिले हैं।

इस पत्र में भारत के पहले इंडस्ट्री-ग्रेड माइक्रोप्रोसेसर के डेवलपमेंट में उनके मार्गदर्शन की भूमिका का भी जिक्र किया गया है। पत्र में दस्तखत करने वालों ने कहा कि किसी भी एकेडमिक की तरह, प्रोफेसर कामाकोटी को भी परिकल्पनाएँ पेश करने, पारंपरिक ज्ञान पर चर्चा करने और वैज्ञानिक बहसों में हिस्सा लेने का हक है।

‘उपहास उड़ाना तर्कपूर्ण चर्चा का विकल्प नहीं’

आगे कहा गया, “किसी विद्वान के विचारों के मूल पर ध्यान देने के बजाय उन्हें किसी लेबल के आधार पर खारिज करने से उस वैज्ञानिक सोच को नुकसान पहुँचने का खतरा है, जिसे विकसित करने के लिए हमारा संविधान हर नागरिक से कहता है।”

शिक्षाविदों ने तर्क दिया कि वैज्ञानिक सोच सिर्फ गैर-पारंपरिक विचारों के प्रति संदेह रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दावों को स्वीकार करने या खारिज करने से पहले उनकी निष्पक्ष जाँच करना भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि कई विचार जिन्हें शुरू में खारिज कर दिया गया था, उन्हें बाद में वैज्ञानिक रूप से सही पाया गया, जबकि कई मानी हुई बातों को आखिरकार गलत साबित कर दिया गया। पत्र में आगे चेतावनी दी गई कि ऐसी टिप्पणियों से साइंस, रिसर्चर और टीचर सार्वजनिक चर्चाओं में हिस्सा लेने से हतोत्साहित हो सकते हैं।

पत्र में कहा गया, “हमारे साइंटिस्ट, विद्वानों और शिक्षकों को यह जानने का हक है कि वे बिना इस डर के सार्वजनिक बहस में हिस्सा ले सकते हैं कि उन्हें खारिज करने वाले लेबल दिए जाएंगे। लोकतंत्र में असहमति जरूरी है। उपहास उड़ाना तर्कपूर्ण चर्चा का विकल्प नहीं है।”

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तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को लोकसभा से संसद के पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया गया है। वह गुरुवार को संसद परिसर में टीएमसी सांसदों के एनसीपीआई में विलय के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी उनके पास पहुंची। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें