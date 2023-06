सीमा पर तैनात 30 BSF जवानों की अचानक हुई तबीयत खराब, 21 को करना पड़ा भर्ती, डॉक्टर बोले- निगरानी में रखने की जरूरत

BSF Jawan: त्रिपुरा में सीमा पर तैनात बीएसएफ के 21 जवान फूड पॉइजनिंग के चलते इस समय अस्पताल में भर्ती हैं।

Tripura में तैनात बीएसएफ के 21 जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है (Image- Twitter/BSF_Tripura)

पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में बुधवार को सीमा पर तैनात करीब 21 जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अंग्रेजी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, ये सभी जवान त्रिपुरा राज्य के उनाकोटी जिले में एक बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। इन सभी को फूड पॉइजनिंग के चलते बुधवार को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पुलिस की तरफ से दी गई सूचना के अनुसार, बीएसएफ की बटालियन नंबर 199 के जवान लटियापुरा बॉर्डर आउट पोस्ट के पास तैनात थे। उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने बताया कि हल्के लक्षणों वाले कुछ बीएसएफ जवानों को ओरल ट्रीटमेंट देने के बाद वापस बॉर्डर आउट पोस्ट पर भेज दिया गया। कैलाशहर के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर शिबू चंद्र डे ने बताया कि करीब 30 जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। इस समय 21 जवान अस्पताल में भर्ती हैं और अन्य बॉर्डर आउट पोस्ट पर रेस्ट कर रहे हैं। Also Read बॉर्डर के पास बवाल! BSF ने किया ड्रग तस्कर को गिरफ्तार तो हुआ पथराव, जवानों ने ऐसे स्थिति को संभाला कैलाशहर के राजीव गांधी मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर शंख सुभा देबनाथ ने कहा कि बीएसएफ के 16 जवान उनके अस्पताल में लाए गए हैं जबकि 5 को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती जवानों की हालत चिंताजनक नहीं है लेकिन उन्हें ठीक होने तक निगरानी में रखने की जरूरत है। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए बीएसएफ के एक जवान कुणाल मिंज ने बताया कि वहां तापमान बहुत ज्यादा है और हम लोगों को खाना खाने के बाद बुखार, उल्टी, पेट दर्द और लूज मोशन के लक्षण होने लगे। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बॉर्डर आउट पोस्ट पर जवानों को दिए गए खाने और पानी के सैंपल लिए हैं। सांबा में BSF ने मार गिराया पाकिस्तानी घुसपैठिया जम्मू-कश्मीर में लगातार दूसरे दिन बीएसएफ ने देश के खिलाफ बड़ी साजिश नाकाम की है। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में तीन घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद गुरुवार को सांबा में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। बीएसएफ के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, आधी रात करीब 2.30 बजे जवानों ने एक व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधि नोटिस की। यह शख्स पाकिस्तान की ओर से सीमा पार सांबा क्षेत्र में आया था। इसे जवानों द्वारा ललकारा भी गया लेकिन बावजूद इसके यह आगे बढ़ता रहा। इसके बाद जवानों ने इसपर फायर कर दिया और वो मौके पर ही ढेर हो गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस व्यक्ति की जेब से 450 पाकिस्तानी रुपये बरामद हुए हैं।

