सीट शेयरिंग… मोदी बनाम कौन और AAP की कांग्रेस से लड़ाई, INDIA की मुंबई बैठक में नहीं निकला समाधान तो विपक्ष की बढ़ेगी टेंशन!

लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने खुद को एकजुट करने का काम कर लिया है, लेकिन कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे अभी भी पार पाना बाकी है।

INDIA के सामने चुनौतियों का अंबार

विपक्ष ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर खुद को एक करने का काम कर लिया है। नाम भी दिया गया है इंडिया। यानी कि जमीन पर नेरेटिव भी सेट किया जा रहा है और देशभक्ति वाली पिच पर भी बीजेपी को चुनौती देनी की तैयारी है। लेकिन वो चुनौती तभी सही मायनों में दी जा सकेगी जब इंडिया गठबंधन खुद को कई दूसरी चुनौतियों से उबार पाएगा। अभी तक इंडिया गठबंधन ने दो बैठक कर ली हैं, लेकिन सीट शेयरिंग, चेहरे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ज्यादा आगे नहीं बढ़ा गया है। अब विपक्षा का ये कुनबा एक बार फिर एकजुट होने जा रहा है। इस बार मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक फिर कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। अब इन मुद्दों में सीट शेयरिंग वाला मुद्दा कहां रहता है, इसी पर आगे का सारा खेल चलने वाला है। जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता, अंदरूनी झड़गों से इंडिया गठबंधन ग्रस्त रहने वाला है। इस समय कई पार्टियों की तरफ से डिमांड आनी शुरू हो चुकी है। कोई दिल्ली में सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो किसी को अब महाराष्ट्र में अपना विकास करना है। यानी कि एकजुट होना है, लेकिन निजी स्वार्थ को नहीं त्यागना। ये इस समय विपक्षी एकता में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इसकी शुरुआत राजधानी दिल्ली से हो गई जब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो सभी सात सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। मतलब एक तरफ आम आदमी पार्टी को इंडिया का हिस्सा बनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ उसी को चुनौती देने की बात भी हो रही है। जानकार कांग्रेस के इस कदम को विपक्षी एकता में एक बड़ी दरार की तरह देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कहने को अभी कई राज्यों में मजबूत नहीं है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में उसने खुद को साबित कर दिया है। प्रचंड बहुमत वाली सरकार चलाई जा रही है, ऐसे में यहां पर उसकी बारगेनिंग पावर ज्यादा है। लेकिन उस बीच कांग्रेस का ये कहना कि वो दिल्ली में सभी सात सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, इसने AAP को नाराज कर दिया है।

Follow us on



instagram

telegram