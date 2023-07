2024 के लिए BJP तैयार, MP की कमान भूपेंद्र यादव को, तेलंगाना का जिम्मा प्रकाश जावड़ेकर को मिला, सामने आई पूरी लिस्ट

2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी ने कई राज्यों के लिए अपने प्रभारी का ऐलान कर दिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की कमान भूपेंद्र यादव को सौंपी गई है तो वहीं तेलंगाना की जिम्मेदारी प्रकाश जावड़ेकर को मिली है। इसी तरह चुनावी राज्य राजस्थान की कमान प्रह्लाद जोशी संभालने जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ पर नजर ओम प्रकाश माथुर रखेंगे। अब यहां ये समझना जरूरी हो जाता है कि जिन चार राज्यों के प्रभारी का ऐलान किया गया है, उन सभी जगहों पर चुनाव होने जा रहे हैं। साल के अंत में एक तरफ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिगुल बजने जा रहा है तो वहीं तेलंगाना में भी अगले साल की शुरुआत में चुनाव मुमकिन है। ऐसे में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव का भी पूरा ध्यान रखा है। वैसे बीजेपी की लिस्ट में एक बड़ा नाम गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी हैं। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी हाईकमान उन्हें उत्तर प्रदेश का जिम्मा सौंप सकती है। लेकिन अब उन्हें राजस्थान का सह चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है, यानी कि वे प्रह्लाद जोशी के साथ मिलकर काम करते दिखेंगे।

