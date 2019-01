साउथ और हिंदी सिनेमा के चर्चित एक्टर प्रकाश राज ने राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। नए साल के मौके पर उन्होंने अपनी इस नई पारी का ऐलान किया। बीते सालों में राजनीतिक मसलों पर बेबाक राय रखने वाले प्रकाश राज ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। प्रकाश राज ने ट्वीट करके कहा,” सभी को नए साल की शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत। बड़ी जिम्मेदारी। आप सबके सहयोग से मैं निर्दलीय के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। संसदीय क्षेत्र की जानकारी जल्द दूंगा। अबकी बार जनता की सरकार।”

ट्वीटर पर प्रकाश राज के इस ऐलान के बाद लोगों ने उन्हें भारी संख्या में शुभकामनाएं दी। अधिकांश लोगों ने नए साल में उनकी इस नए सफर को कामयाब होने की कामना की। लोगों ने कहा कि उन्हें अब एक बेहतरी वक्ता संसद में देखने को मिलेगा। हालांकि, कुछ लोगों ने उनके द्वारा पूर्व में सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों के जरिए निशाना भी बनाया।

Happy new year sir,,,,,,,

Very good decision,,, ideology is important than party,,, we need speakers like you in parliament

गौरतलब है कि प्रकाश राज साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने और लोकप्रिय चेहरे हैं। हिंदी सिनेमा में भी उनकी कई फिल्में ब्लॉक-बस्टर रही हैं। सिंघम, इंटरटेनमेंट, वांटेड, पुलिसगिरी, शक्ति, बुड्ढा होगा तेरा बाप जैसी बड़ी फिल्मों में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों का दिल जीता है।

प्रकाश राज कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। वह मोदी सरकार की कई नीतियों के बड़े आलोचक रहे हैं। प्रकाश राज सरकार के खिलाफ उस वक्त ज्यादा आक्रामक हुए जब उनकी मित्र और कन्नड पत्रकार गौरी लंकेश की कथित दक्षिणपंथी तत्वों ने हत्या कर दी। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से खामोशी तोड़ने की मांग की और कहा कि अगर पीएम इस मामले पर कड़ा संज्ञान नहीं लेते हैं तो वे अपने सारे राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लौटा देंगे।

