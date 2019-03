कांग्रेस ने सोनिया गांधी के राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। पार्टी ने गुरुवार को ऐलान किया कि सोनिया लोकसभा चुनाव 2019 में रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, जबकि पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से मैदान में उतरेंगे। पार्टी ने 15 लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें से 11 यूपी से हैं, जबकि बाकी 4 गुजरात से। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। कांग्रेस ने सपा और बसपा गठबंधन को नजर में रखते हुए भी दो प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस के ये दोनों कैंडिडेट उन सीटों पर किस्मत आजमाएंगे, जिन पर सपा और बसपा के वर्तमान सांसद हैं। इनमें बदायूं सीट भी शामिल है, जहां से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। बता दें कि एक दिन पहले बुधवार को ही अखिलेश ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी उनके गठबंधन में है और दो सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

बता दें कि सपा और बसपा के गठबंधन ने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि वे अमेठी और रायबरेली से अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। उधर, कांग्रेस ने पांच बार के सांसद सलीम इकबाल शेरवानी को बदायूं से उतारा है। कांग्रेस के यूपी प्रत्याशियों में फरूखाबाद से सलमान खुर्शीद, धरौरा से जितिन प्रसाद, कुशीनगर से आरपीएन सिंह, उन्नाव से अन्नू टंडन, फैजाबाद से निर्मल खत्री, जालौन से बृजलाल, सहारनपुर से इमरान मसूद और अकबरपुर से राजाराम पाल शामिल हैं। वहीं, गुजरात की बात करें तो पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भारत सिंह सोलंकी आणंद से, राजू परमार अहमदाबाद पश्चिम से, प्रशांत पटेल वड़ोदरा से जबकि रंजीत मोहन सिंह रठवा छोटा उदयपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमाएंगे।

सपा अध्यक्ष ने क्या कहा था, सुनें

#WATCH Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, “Congress is with us in Uttar Pradesh.They are contesting on two seats in our alliance pic.twitter.com/pAZjFZGr7i

— ANI UP (@ANINewsUP) March 7, 2019