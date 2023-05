Deposit-Exchange Note: कई बैंक मांग रहे ID प्रूफ, तपती गर्मी में लंबी कतारें, 2000 के नोट बदलने में लोगों के छूट रहे पसीने

2000 हजार रुपये के नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। RBI ने कहा था कि 23 मई से लोग बैंक में जा अपने 2000 के नोट बदलवा पाएंगे, उसी कड़ी में मंगलवार से ये काम शुरू हो गया है। लेकिन पहले ही दिन लोगों को जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिस तरह से तपती गर्मी में लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा, आगे की राह भी आसान नहीं रहने वाली। असल में मंगलवार को लोगों में अलग ही तरह का पैनिक देखने को मिला। RBI ने महीने जरूर चार दिए हैं, लेकिन लोगों में पहले ही दिन नोट बदलने की होड़ दिखी। दिल्ली के कई बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें रहीं, कई ऐसे भी बैंक सामने आए जिन्होंने लोगों से नोट बदलने के लिए ID प्रूफ मांगे। RBI ने साफ कहा था कि नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की कि उनके नोट ही नहीं बदले गए। कारण ये रहा कि वे कोई आईडी प्रूफ नहीं दिखा पाए। एनडीटीवी ने कुछ बैंकों से बात की थी तो पता चला कि हर जगह अपने कायदे कानून चल रहे हैं। कोई बैंक सिर्फ उन लोगों से आईडी प्रूफ मांग रहा है जिनका उस ब्रांच में खाता नहीं है तो कुछ दूसरे कागज मांग रहे हैं। कोटल बैंक ने कहा है कि जिनका खाता नहीं है, उन्हें नोट बदलने वक्त अपनी आईडी दिखानी होगी। एक्सिस, येस बैंक और बैंक ऑफ बरोडा का कहना है कि उन्होंने किसी ग्राहक से कोई आईनी नहीं मांगी। वहीं ICICI और HDFC ने साफ कहा है कि नोट बदलने के दौरान सभी ग्राहकों को एक फॉर्म भरना होगा, आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी।

