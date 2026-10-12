Rahul Gandhi Press Conference Highlights: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को लगाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली को जेल में क्यों बदल दिया गया है।

राहुल गांधी ने कहा, “दिल्ली में कई दिनों से वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सवाल यह है कि दिल्ली को जेल में क्यों बदल दिया गया है। लोगों को दिल्ली पहुंचने से रोका जा रहा है। ट्रेनें और बसें रोकी जा रही हैं और लोगों को उतारा जा रहा है। दिल्ली को किले में बदल दिया गया है, हर जगह 20,000 से 30,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। अब सोचिए कि यह कितना शक्तिशाली है। लेकिन हमारी रणनीति अलग है। हम चाहते हैं कि 20000 से 30000 पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात हों। हम यही चाहते हैं और सरकार बड़ी गलती कर रही है क्योंकि हम देश को दिखाना चाहते हैं कि सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज्ञानेश कुमार की रक्षा कर रही है।”

आरएसएस के सदस्यों को खुलेआम घूमने दिया जा रहा है- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “पुलिस के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि युवाओं को रोकने के लिए उन्हें क्यों कहा जा रहा है जबकि आरएसएस सदस्यों को खुलेआम घूमने दिया जा रहा है। ये सवाल गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के भीतर उठ रहे हैं।”

News Alert! I want to tell PM Modi, 200 officers from within your govt in touch with us; they are passing on information to us: Rahul Gandhi — Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2026

राहुल गांधी ने कहा, “ठीक 50% पुलिसकर्मी हमें बता रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है और हमें इसे जारी रखना चाहिए। पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, भारत की जनता एक तरफ हैं और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के 4-5 सदस्य जो ‘वोट चोरी’ में मदद कर रहे हैं और देश को हाईजैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ हैं। हम इस विभाजन को और बढ़ा रहे हैं।”

ज्ञानेश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा, “यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वही सवाल उठा रहे हैं जो दोनों चुनाव आयुक्तों ने पूछा था, ज्ञानेश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? ज्ञानेश कुमार, आपकी नींद उड़ गई है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम आपके अतीत और भ्रष्टाचार के बारे में जानते हैं और हम इंतजार कर रहे हैं।” राहुल गांधी ने कहा, “मैं पीएम मोदी से कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के 200 अधिकारी हमारे संपर्क में हैं, वे हमें जानकारी दे रहे हैं।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, “कांग्रेस अध्यक्ष और मैंने सीजेआई को पत्र लिखकर भारतीय लोकतंत्र की हत्या और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर अपनी गहरी चिंता जताई। सीजेआई ने हमें जवाब दिया और याचिका दायर करने का निर्देश दिया। आज इंडिया गठबंधन के नेता और मैं साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यह याचिका दायर करेंगे।”

राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों से एकजुटता दिखाने का आग्रह किया

राहुल गांधी ने आम लोगों से अपील करते हुए उनसे सुप्रीम कोर्ट तक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “अगर आप किसी कारणवश नहीं आ सकते, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में हों, तो हमारे साथ एकजुटता दिखाएं। यह दिखाएं कि आप संविधान के साथ खड़े हैं। आपको अपनी बात रखनी चाहिए और देश को बताना चाहिए कि आप जो हो रहा है उसके खिलाफ है। किसी बंद कमरे में जाकर बोलें और कहें कि आप संविधान की रक्षा करेंगे।”

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रविवार को एक चेन्नई में एक अलग तरह का दृश्य देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय एक-दूसरे के पास में खड़े थे। इसके बाद दोनों ने हरी झंडी लहराई और फिर साथ में ट्रेन में सवार हुए। यह चेन्नई मेट्रो रेल के दूसरे चरण (फेज-2) के पहले परिचालन खंड की पहली यात्रा थी। इस परियोजना को पूरा होने में छह साल लगे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…