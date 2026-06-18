दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए ग्रुप ‘सी’ की नौकरियों में 20 फीसदी आरक्षण देने का निर्देश दिया है। इस फैसले के तहत पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण का फायदा मिलेगा।

उपराज्यपाल संधू ने दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति की समीक्षा की।

बैठक के बाद संधू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर कहा कि यह पहल भारत सरकार की दूरदर्शी सोच और मार्गदर्शक दृष्टिकोण के अनुरूप है। अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है।

ग्रुप ‘सी’ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा, “इन युवा पुरुषों और महिलाओं के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण का प्रभावी उपयोग करने के लिए ग्रुप ‘सी’ के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया गया है। इसमें पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डर, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पद शामिल हैं।”

उन्होंने बताया कि ग्रुप ‘सी’ पद गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) श्रेणी की नौकरियां होती हैं। संधू ने कहा कि सभी पात्र पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया खुली रहेगी ताकि सभी को समान अवसर मिल सके और राष्ट्र की सेवा में उनके योगदान को सम्मान दिया जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित सभी विभागों को भर्ती नियमों में जरूरी संशोधन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए 30 जून तक की समय-सीमा दी गई है।

इसके अलावा, विभागों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे अपनी ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार भर्ती किए गए इन पूर्व अग्निवीरों के विशेष कौशल और क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकें।

DigiLocker और APAAR ID से जुड़ सकते हैं अग्निवीरों के स्किल सर्टिफिकेट

अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ी पहल पर काम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत कार्यरत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने अग्निवीरों को मिलने वाले स्किल, ट्रेनिंग और अनुभव आधारित प्रमाणपत्रों को डिजिटल रूप से जारी करने की संभावनाओं पर चर्चा की है।