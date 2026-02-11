Kiren Rijiju News: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में घुसकर उन्हें अपशब्द कहने का आरोप लगाया। किरेन रिजिजू ने पत्रकारों को बताया, “कम से कम 20-25 कांग्रेस सांसद लोकसभा अध्यक्ष के चैंबर में घुस गए और उन्हें अपशब्द कहे। मैं भी वहीं मौजूद था। अध्यक्ष बहुत नरम स्वभाव के हैं, वरना सख्त कार्रवाई की जाती। प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी अंदर मौजूद थे और वे उन्हें लड़ाई के लिए उकसा रहे थे।”

रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसदों ने न केवल स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि संसदीय मानदंडों का भी उल्लंघन किया। उन्होंने आगे कहा, “वे स्पीकर के चैंबर में गए और उन्हें अपशब्द कहे। फिर स्पीकर ने एक आदेश दिया, जिसका पालन नहीं किया गया और फिर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वे बिना किसी नियम के अपनी इच्छा से बोलेंगे। जब तक अध्यक्ष की अनुमति न हो, सदन में सदस्य नहीं बोल सकते। यहां तक ​​कि प्रधानमंत्री भी अध्यक्ष की अनुमति से ही बोलते हैं। हर कोई अनुमति से ही बोलता है।”

स्पीकर पद से हटाने के लिए विपक्ष ने दिया नोटिस

बता दें कि मंगलवार को विपक्षी दलों ने ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष पद से हटाने के लिए नोटिस दिया, उन पर स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया और मांग की कि जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाता, वे सदन की अध्यक्षता से खुद को अलग कर लें। विपक्षी नेताओं ने बिरला पर कांग्रेस सांसदों के खिलाफ झूठे दावे करने का भी आरोप लगाया है।

बीजेपी ने विपक्ष के नोटिस की आलोचना की

हालांकि, भारतीय जनता पार्टी ने बिरला के खिलाफ विपक्ष के नोटिस की कड़ी आलोचना करते हुए इसे संसदीय संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास बताया। मंगलवार को रिजिजू ने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री के बहस का जवाब देने के निर्धारित दिन बीजेपी सांसदों को कांग्रेस सदस्यों का सामना करने की इजाजत दी जाती तो लोकसभा में स्थिति अस्थिर हो सकती थी।

उन्होंने 4 फरवरी की कार्यवाही का वीडियो फुटेज जारी किया। इसमें विपक्षी महिला सांसद तीखी बहस के दौरान सत्ता पक्ष की बेंचों की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही थीं। रिजिजू ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह के आचरण को उचित ठहराया जा सकता है और विपक्ष पर सदन की कार्यवाही को अभूतपूर्व तरीके से बाधित करने का आरोप लगाया। मंत्री ने दावा किया कि बीजेपी और एनडीए के सांसद कांग्रेस सदस्यों के व्यवहार से बहुत नाराज थे, लेकिन उन्होंने संयम बरता। बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, “आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो देश को बेच सके या खरीद सके।” पढ़ें पूरी खबर…