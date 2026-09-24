पंजाब के अमृतसर में स्थित सिखों के धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में पुलिस ने क्यों कार्रवाई की थी? इसे समझने के लिए हमें तीन बातों को समझना होगा। पहला- पंजाबी सूबा की मांग क्या थी, शिरोमणि अकाली दल और पंजाब सरकार के बीच टकराव क्यों हुआ और पुलिस की कार्रवाई का क्या असर पड़ा?

बात शुरू करते हैं पंजाबी सूबा आंदोलन से।

भारत की आजादी के तुरंत बाद पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू हुआ। शिरोमणि अकाली दल पंजाबी भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा था। पंजाबी सूबा आंदोलन की मांग मास्टर तारा सिंह ने की थी। तारा सिंह ने ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी और पंजाबियों के लिए अलग राज्य की मांग का समर्थन किया था।

कौन थे मास्टर तारा सिंह?

24 जून, 1885 को रावलपिंडी के पास हरयाल गांव में एक हिंदू खत्री मल्होत्रा ​​परिवार में मास्टर तारा सिंह का जन्म हुआ था। बाद में उन्होंने सिख धर्म अपना लिया था।

मास्टर तारा सिंह अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे और उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होने वाले आंदोलन में सिखों को शामिल किया था। मास्टर तारा सिंह को पंजाबी सूबा आंदोलन के दौरान कई बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

30 जून, 1956 को मास्टर तारा सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले थे लेकिन अलग पंजाबी राज्य का वादा पूरा नहीं होने पर वह कांग्रेस से नाराज हो गए थे। मास्टर तारा सिंह का कहना था कि पंजाबी भाषी यह राज्य भारत के संविधान के अधीन होगा।

नारों पर रोक लगाने से बढ़ा टकराव

पंजाबी भाषियों के लिए अलग राज्य के समर्थक ‘पंजाबी सूबा अमर रहे’ के नारे लगाते थे जबकि इस मांग का विरोध करने वाले ‘महा पंजाब’ के नारे लगाते थे। इसके बाद 6 अप्रैल, 1955 को अमृतसर के जिला प्रशासन ने ऐसे नारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे नारों में- ‘पंजाबी सूबा’, ‘महा-पंजाब अमर रहे’, ‘पंजाबी सूबा जिंदाबाद’, ‘पंजाबी सूबा मुर्दाबाद’, ‘हम पंजाबी सूबा के लिए सीने पर गोली खा लेंगे’ शामिल थे।

जिला प्रशासन ने कहा था कि इस बात का डर है कि इस तरह के नारों से पंजाब की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और इसीलिए धारा 144 के तहत ऐसे नारों पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

अकाली दल ने किया खुलकर विरोध

जिला प्रशासन के इस आदेश का शिरोमणि अकाली दल ने खुलकर विरोध किया। अकाली दल ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। 24 अप्रैल, 1955 को अकाली दल ने अमृतसर में बड़ी बैठक बुलाई और इसमें प्रस्ताव पारित किया कि अगर पंजाबी सूबा के नारों पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया गया तो वह 10 मई से अहिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा।

अकाली दल ने पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया। पंजाब के अलग-अलग इलाकों में अकाली दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। जुलाई आने तक यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया और बड़ी संख्या में अकाली दल के कार्यकर्ता अकाल तख्त पर पहुंच गए। हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने स्वर्ण मंदिर के आसपास पुलिस की तैनाती बढ़ा दी। इस दौरान पुलिस ने हथियारों के कई लाइसेंस को रद्द कर दिया।

जूते पहनकर स्वर्ण मंदिर में गई थी पुलिस

4 जुलाई, 1955 को सुबह लगभग 4 बजे डीआईजी अश्विनी कुमार के नेतृत्व में पुलिस स्वर्ण मंदिर परिसर में दाखिल हो गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस कर्मियों ने जूते पहनकर स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था।

इसके बाद वहां चल रही रसोई यानी लंगर को रोक दिया गया और रसोई में इस्तेमाल हो रहे बर्तनों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने गुरु रामदास सराय पर भी छापा मारा और स्वर्ण मंदिर में सेवा करने वाले ग्रंथियों को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के परिसर में चलने वाले एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल के कार्यालयों पर भी छापेमारी की। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने स्वर्ण मंदिर में कार्रवाई के दौरान आंसू गैस के गोले दागे और इस दौरान स्वर्ण मंदिर के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया गया। पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के बाहर फ्लैग मार्च भी किया और यह कार्रवाई लगभग एक दिन तक चली। पुलिस ने इस दौरान कुल 237 लोगों को गिरफ्तार किया था।

पुलिस कार्रवाई के बाद बढ़ा टकराव

पुलिस की इस कार्रवाई से पंजाबी सूबा का आंदोलन और भी मजबूत हो गया। अब यह मामला सिखों के धार्मिक नेतृत्व, अकाली दल के नेताओं और प्रशासन और सरकार के बीच सीधे टकराव का बन गया था क्योंकि पुलिस ने स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर कार्रवाई की थी। ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर थी कि पुलिस जूते पहनकर स्वर्ण मंदिर में दाखिल हो गई थी, लंगर बंद करा दिया था।

पुलिस ने अकाली दल के लगभग 8000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया और धीरे-धीरे कुल 12000 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। यह साफ था कि पुलिस की कार्रवाई के बाद पंजाबी सूबा आंदोलन और भड़क गया। इससे पंजाब की तत्कालीन भीमसेन सच्चर सरकार दबाव में आ गई और उसने 12 जुलाई, 1955 को पंजाबी सूबा के नारे पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। इसके बाद 8 सितंबर को मास्टर तारा सिंह को भी रिहा कर दिया गया।

सीएम सच्चर ने पुलिस एक्शन के लिए मांगी थी माफी

शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। सितंबर में मुख्यमंत्री सच्चर ने स्वर्ण मंदिर में आए थे और उन्होंने पुलिस कार्रवाई के लिए माफी मांगी थी।

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