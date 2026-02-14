मध्य प्रदेश के 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी ने संघर्ष और आत्मविश्वास की मिसाल पेश की है। दो बार NEET परीक्षा पास करने के बावजूद उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया था। अथर्व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से आते हैं, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में EWS कोटे का प्रावधान न होने के कारण उनका एडमिशन रुक गया था।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी की एक दोपहर, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ उठने लगी, तो एक युवा आवाज ने दस और मिनट का अनुरोध किया। वह आवाज किसी वरिष्ठ वकील की नहीं, किसी संवैधानिक विशेषज्ञ की नहीं, बल्कि जबलपुर के 12वीं पास 19 साल अथर्व चतुर्वेदी की थी, जो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहते थे। दस मिनट बाद, इतिहास उनके पक्ष में पलट गया।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत, अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि EWS वर्ग के पात्र छात्रों को 2025-26 सत्र के लिए प्रोविजनल MBBS एडमिशन दिया जाए। अथर्व के लिए, यह केवल एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सपने के लिए जीवनदान था जो लगभग दम तोड़ चुका था।

अर्थव ने इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों एंट्रेस एग्जाम पास किए हैं। उसने बॉयोलॉजी को चुना है। उन्होंने NEET परीक्षा एक बार नहीं बल्कि दो बार पास की। अर्थव ने 530 अंक हासिल किए। जब जबलपुर हाई कोर्ट में उनकी अपनी ही मामले की पैरवी सुनी गई, तो न्यायाधीश ने कथित तौर पर उनसे मजाक में कहा, “आपको वकील बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं। आप गलत क्षेत्र में हैं।”

अर्थव के पिता ने क्या बताया?

अर्थव के पिता मनोज चतुर्वेदी वकील हैं। लेकिन उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं की थी। चतुर्वेदी एनडीटीवी को बताया, “मेरे बेटे ने कभी लॉ की पढ़ाई नहीं की। लेकिन उसने सब कुछ देखा। कितना बोलना है, कब चुप रहना है। दरअसल, उसने मुझे याचिकाओं को स्कैन करना और अपलोड करना सिखाया।” जब दुनिया रोटी बनाना सीख रही थी और जूम मीटिंग में भाग ले रही थी, तब अथर्व ऑनलाइन माध्यम से जिरह और अदालती अनुशासन का अवलोकन कर रहे थे।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर एसएलपी का प्रारूप डाउनलोड किया। अपनी खुद की एसएलपी का ड्राफ्ट तैयार किया। रजिस्ट्री की आपत्तियों को ठीक करने के बाद 6 जनवरी को इसे ऑनलाइन दाखिल किया। यहां तक ​​कि अनुभवी वकील भी कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने से हिचकिचाते हैं। अथर्व ने दिल्ली में यात्रा और आवास के खर्चों को बचाने के लिए जबलपुर से ही एसएलपी दाखिल की।

उनके पिता अपने बेटे की भाषा और आत्मविश्वास को निखारने का श्रेय मित्रा मैडम और भारती मैडम नामक दो टीचरों को देते हैं। एक समय ऐसा आया जब अथर्व के स्कूल सेक्शन में बदलाव होने वाला था। भारती मैडम ने सलाह दी कि वह मित्रा मैडम के मार्गदर्शन में ही रहे। उन्होंने कहा, “यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंग्रेजी के नजरिये से, इसने सब कुछ बदल दिया।”

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने गौर किया कि याचिकाकर्ता ने NEET परीक्षा दो बार उत्तीर्ण की थी, लेकिन नीतिगत खामियों के कारण उसे प्रवेश नहीं मिल सका। कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्य ने प्राइवेट कॉलेजों में EWS रिजर्वेशन को अधिसूचित नहीं किया है। मौखिक दलीलों के दस मिनट के भीतर ही कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शुल्क भुगतान के अधीन 2025-26 सत्र के लिए प्रोविजनल एडमिशन दे। आर्टिकल 142 क्या है? पढ़ें पूरी खबर…