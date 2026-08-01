19 किलो वाले कमर्शियल (व्यावसायिक) LPG गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दी गई है। कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये और दिल्ली में 202 रुपये की कटौती की गई है। इस बदलाव के बाद, आज से कोलकाता में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,872.50 रुपये होगी।

14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार के इस फैसले से होटल, रेस्तरां, ढाबे, चाय की दुकान चलाने वालों को राहत मिलेगी क्योंकि ये सभी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं।

आम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार घरों में इस्तेमाल होने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत कम करेगी।

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए महंगाई भत्ते (DA) में इजाफे का इंतजार है। इस बीच केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों (CPSE) में काम करने वाले अधिकारियों को बड़ा तोहफा मिला है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।