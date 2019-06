The First Session of the 17th Lok Sabha Live Updates: 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू, पीएम मोदी ने संसद सदस्य के रूप में ली शपथ

The first session of the 17th Lok Sabha: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 17वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान संसद सदस्य के रूप में शपथ ली। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा संसद सत्र से पहले कहा कि चुनाव के बाद नई लोकसभा के गठन के बाद आज प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। अनेक नए साथियों के परिचय का अवसर है। जब नए साथी जुड़ते हैं तो उनके साथ नया उमंग, नया उत्साह मिलता है।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की विशेषताएं और ताकत का अनुभव करते हैं। आजादी के बाद संसदीय चुनाव में सबसे अधिक मतदान, सबसे अधिक महिला प्रतिनिधियों का चुनना, पहले की तुलना की तुलना में अधिक महिलाओं का मतदान करना । कई दशकों के बाद एक सरकार को दुबारा पूर्ण बहुमत के साथ, पहले से अधिक सीटों के साथ जनता जर्नादन ने सेवा करने का अवसर दिया है।

वीरेंद्र कुमार बने प्रोटेम स्पीकरः इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को सात बार सांसद रहे वीरेन्द्र कुमार को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। कुमार सोमवार और मंगलवार को नवनिर्वाचित सासंदों को शपथ दिलाएंगे। बुधवार को नए लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति के बाद उनकी भूमिका संपन्न हो जाएगी।

कुमार ने भाजपा के टिकट पर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता है।वह पहली मोदी सरकार में राज्य मंत्री थे।प्रोटेम स्पीकर के तौर पर कुमार लोकसभा के इस सत्र की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे और नवनिर्वाचित सासंदों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी उनकी निगरानी में किया जाएगा।