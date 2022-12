Army Truck Accident: उत्तरी सिक्किम में खाई में गिरा मिलिट्री ट्रक, हादसे में 16 जवानों की मौत; 4 को किया गया Airlift

Army Truck Accident: सिक्किम में भारतीय सेना के 16 जवानों की मौत

Assam Army Truck Road Accident: असम में ऑर्मी ट्रक का सड़क हादसा, 16 जवानों की मौत (Photo- Twitter/@rohanduaT02)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram