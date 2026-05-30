हैदराबाद पुलिस ने शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता खाजा मोइजुद्दीन की कथित हत्या की साजिश रचने के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में शिक्षाविद मुजाहिद आलम खान उर्फ बाबा और उनके पिता महबूब आलम खान भी शामिल हैं। दोनों हैदराबाद के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करते हैं।

जानकारी अनुसार 63 साल के वरिष्ठ अधिवक्ता की शनिवार सुबह हैदराबाद के मसाब टैंक इलाके में उनके घर के बाहर एक तेज रफ्तार एसयूवी की टक्कर से मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल मोइजुद्दीन को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।

हैदराबाद पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी मुजाहिद आलम खान के परिवार और खाजा मोइजुद्दीन के बीच लंबे समय से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर विवाद चल रहा था। यह विवाद हैदराबाद के मलकपेट और लकड़ीकापुल क्षेत्रों की वक्फ संपत्तियों से जुड़ा था। दोनों पक्षों के बीच कई दीवानी, आपराधिक और वक्फ ट्रिब्यूनल मामलों की सुनवाई वर्षों से चल रही थी।

शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज्जनार ने कहा कि आरोपियों का मानना था कि खाजा मोइजुद्दीन की सक्रिय कानूनी भूमिका के कारण उन्हें लगातार अदालतों में झटके और अपमान झेलना पड़ रहा था। इसी रंजिश में मुजाहिद आलम खान और महबूब आलम खान ने उनकी हत्या की साजिश रची।

पुलिस के अनुसार, यह कथित सुपारी हत्या 15 लाख रुपये में करवाई गई थी। जांच में पता चला कि मुजाहिद और महबूब ने अपने करीबी सहयोगियों हसन अली उर्फ चौस और मुनीर के साथ मिलकर योजना बनाई। इसके बाद किशन उर्फ पप्पू को हत्या की जिम्मेदारी दी गई। मुनीर और चौस ने किशन को लॉजिस्टिक्स और अन्य इंतजामों के लिए नकदी उपलब्ध कराई।

किशन ने आगे की साजिश में विनय को शामिल किया, जिसने विक्रम के माध्यम से अभिजीत उर्फ नानी को इस काम के लिए तैयार किया। पुलिस के मुताबिक, साजिश के तहत मुजाहिद आलम खान ने चौस के जरिए किशन को दो लाख रुपये भेजे थे, ताकि हत्या को अंजाम देने के लिए स्कॉर्पियो वाहन खरीदा जा सके।

पुलिस आयुक्त ने बताया कि जनवरी 2026 से किशन, विनय, अभिजीत, विक्रम और दीन दयाल ने खाजा मोइजुद्दीन के घर और उनके नियमित आने-जाने के स्थानों की रेकी शुरू कर दी थी। आरोपी लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे ताकि हत्या के लिए सही समय और स्थान चुना जा सके।

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक, उन्होंने वाहन की पहचान से जुड़े निशान हटाए और अलग-अलग स्थानों पर छिप गए। यह मामला खाजा मोइजुद्दीन के बेटे फरहान की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

फरहान ने बताया कि उनके पिता घर के बाहर खड़ी अपनी कार की ओर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सज्जनार ने बताया कि मुख्य आरोपी किशन उर्फ पप्पू को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार कर हैदराबाद लाया गया। उसके कबूलनामे और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया।