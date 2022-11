Anniversary Of 26/11 Attack आतंकी हमले के दौरान ताज में सबसे पहले घुसे थे राहुल शिंदे, उनके नाम पर रखा गांव का नाम

26/11 Attack 14th Anniversary: इस हमले में महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का एक ऐसा जवान शहीद हुआ था जो हमले के वक्त ताज होटल में सबसे पहले आतंकियों से लोहा लेने के लिए घुसा था।

14th Anniversary of Mumbai Terror Attack: 26/11 आतंकी हमलों की 14वीं बरसी (Photo- File)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram