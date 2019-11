उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 14 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। दरअसल पुलिस विभाग ने सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ये कदम उस जांच के बाद उठाया जिसमें ये मवेशियों की अवैध कटान रोकने में नाकाम रहे थे। सस्पेंड पुलिसकर्मी गलशहीद पुलिस स्टेशन में तैनात थे। इनमें एसओ, चार इंस्पेक्टर और 9 अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक एसपी अमित पाठक ने विभागीय स्तर पर इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विशेष जांच के आदेश भी दिए हैं, कहीं पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पशुओं की अवैध कटान के गिरोह के साथ उनकी तो कोई भूमिका नहीं है।

एसपी ने आगे कहा, ‘पिछले दिनों अवैध पशु कटान के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह में पुलिस की भूमिका की जांच के लिए ट्रेफिक विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच में कुछ पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। उन्हें अवैध कटान रोकने के लिए उनकी कोशिशों को अपर्याप्त पाया गया।’

उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर अब उन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ने लिखित में संभल को एसपी को ये आदेश भी भेज दिए, जो पहले गलशहीद पुलिस स्टेशन में तैनात थे।

Amit Pathak, SP: Traffic SP was entrusted with investigating the role of policemen in the functioning of the racket. Probe report raised questions on the roles of some policemen Their actions were insufficient to stop the crime. (25.11) https://t.co/FfBYZLNnUO

