सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर किए जाने वाले खर्च को लेकर वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के पास संकट काल से जूझते भारत में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के पास शिक्षकों और नौकरियों के लिए पैसा नहीं है, मगर नए सेंट्रल विस्टा की संशोधित रकम 13,450 करोड़ रुपए है, जिसमें नई संसद की इमारत के लिए खर्ची जाने वाली एक हजार करोड़ रुपए की रकम शामिल नहीं है। इसी बीच, Congress के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर केंद्र को घेरा।

शनिवार को भूषण ने एक अखबार की क्लिपिंग टि्वटर पर शेयर की, जिसमें सेंट्रल विस्टा का जिक्र था। भूषण ने लिखा था- 13,450 करोड़ रुपए नए सेंट्रल विस्टा के लिए संशोधित रकम है। इसमें नई संसद के एक हजार करोड़ रुपए की रकम शामिल नहीं है! ऐसा तब हो रहा है, जब कोरोना संकट सिर पर है। ऊपर से 20% बेरोजगारी है, जबकि सरकार कह रही है कि उसके पास टीचरों और सरकारी नौकरियों के लिए पैसे नहीं हैं! मोहम्मद बिन तुगलक और नीरो याद आए?

It would be a criminal Act to waste this huge amount at a time when we are facing financial crisis. And for WHAT? Though a British Legacy but isn’t it where we have our Republic Day Parade Beating of Retreat of which we so proud of? 1/3 https://t.co/PDYy2Zgm5d

— digvijaya singh (@digvijaya_28) December 20, 2020