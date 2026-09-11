गुजरात में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज होती दिख रही हैं। कांग्रेस अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला ने भी अपनी पार्टी प्रजा शक्ति पार्टी को फिर से सक्रिय करने का ऐलान किया है। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक टिप्पणी भी चर्चा में रही।

वहीं दूसरी तरफ सूरत में गणेश प्रतिमाओं के बदले प्लास्टिक कचरा लेने की मुहिम लोगों का ध्यान खींच रही है।

’12 हजार राजीव गांधी’

गुजरात में अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या SIR से जुड़ी शिकायतों का समाधान अगले लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा।

इस पर उन्होंने कहा कि उनके चुनावी डेटाबेस में ‘राजीव गांधी’ नाम के 12 हजार से कम लोग नहीं होंगे। खास बात यह रही कि कार्यक्रम में शामिल लोगों की अगली पंक्ति में एक और राजीव गांधी मौजूद थे। वह हेस्टर बायोसाइंसेज के MD और CEO तथा अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम की मेजबानी भी उन्होंने ही की थी।

2027 को आखिरी मौका मान रहे वाघेला

पूर्व गुजरात मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला ने 2027 के विधानसभा चुनाव को अपने राजनीतिक जीवन का आखिरी बड़ा मौका बताया है। 86 वर्षीय वाघेला ने कहा कि वह 2 अक्टूबर से अपनी पार्टी प्रजा शक्ति पार्टी को दोबारा सक्रिय करने के लिए आक्रामक अभियान शुरू करेंगे।

वाघेला ने कहा कि वह आगे शायद उतने सक्रिय न रह पाएं और बीजेपी के खिलाफ अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं।

उन्होंने बताया कि करीब छह महीने पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और गुजरात के पूर्व प्रभारी मुकुल वासनिक से संपर्क किया था। उनका कहना है कि वह कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहते बल्कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं।

वाघेला के मुताबिक, रविवार को गांधीनगर स्थित उनके आवास पर हुई बैठक में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए।

गुजरात में कांग्रेस की ‘सेंट्रल स्ट्रैटेजी’

कांग्रेस के गुजरात प्रभारी बनाए गए रणदीप सुरजेवाला 12 सितंबर को गुजरात पहुंचेंगे। उनका दौरा बीजेपी के नए गुजरात प्रभारी तरुण चुघ के राज्य दौरे के साथ हो रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय स्तर पर रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी की गुजरात इकाई में अंदरूनी मतभेदों को देखते हुए यह रणनीति अहम मानी जा रही है।

प्लास्टिक दो, गणेश प्रतिमा लो

सूरत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगर निगम ने एक खास अभियान शुरू किया है। इसके तहत लोग एक किलो प्लास्टिक कचरा देकर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा ले सकते हैं।

यह अभियान नगर निगम के नौ जोन में चलाया जा रहा है और इसे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले सात दिनों में 1,200 किलो से ज्यादा प्लास्टिक कचरा जमा किया गया है और लोगों को 750 मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं दी गई हैं।

लोगों की बढ़ती मांग को देखते हुए नगर निगम ने 500 और प्रतिमाओं का ऑर्डर दिया है। नगर निगम का कहना है कि इस अभियान का मकसद लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए प्रेरित करना है।