किसानों के 26 मई के आंदोलन को 12 विपक्षी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। उनका कहना है कि अन्नदाताओं की मांग जायज है और सरकार को इस पर गहन मंथन करना चाहिए। उधर, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर अपनी सरकार को चेतावनी दी कि विपक्षी शासन वाले राज्य कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर भी साथ आ सकते हैं। किसान 26 मई को दिल्ली में काला दिवस मनाने जा रहे हैं।

स्वामी ने अपनी पोस्ट में कहा कि वो सरकार को पहले से चेता रहे हैं कि गैर भाजपा शासित सरकारें वैक्सीन न मिलने से हताश और परेशान हो रही हैं। कहीं ऐसा न हो वो एकजुट होकर विदेशों से वैक्सीन खरीद के करार कर लें और बिल सीधा केंद्र को भेज दें। ऐसे में मोदी सरकार बिल चुकाने से इनकार भी नहीं कर पाएगी। स्वामी का इशारा है कि सरकार को विपक्षी दलों की एकता को देख संजीदगी से कदम उठाने चाहिए। कहीं कोई गलती बेवजह का ऐसा बखेड़ा न खड़ा कर दे जिससे मुंह छिपाना भारी पड़ जाए।

उधर,, एक संयुक्त वक्तव्य में 12 विपक्षी दलों ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को वो अपना समर्थन दे रहे हैं। जिन दलों ने 26 मार्च के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है उनमें कांग्रेस, तृणमूल, शिवसेना, एनसीपी, जेडीएस, जेएमएम, जेकेपीए, सपा, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई और सीपीआई (एम) शामिल हैं।

Let Modi government be forewarned that all non BJP states frustrated in not getting adequate supply of vaccines may band together and directly negotiate for bulk orders abroad and send the Bill to the Centre. Modi Govt cannot politically afford to refuse to pay up.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 23, 2021