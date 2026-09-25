हरियाणा के झज्जर में गुरुवार को एक शादी का नजारा आम शादियों से बिल्कुल अलग रहा। उम्रकैद की सजा काट रहे गैंगस्टर मेनपाल उर्फ ढीला ने अपनी कंबोडियाई पार्टनर मेटा चान से शादी की। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उसे शादी की रस्में पूरी करने के लिए 12 घंटे की कस्टडी पैरोल की अनुमति दी थी। इस दौरान करीब 500 मेहमान मौजूद रहे, जबकि सुरक्षा के लिए लगभग 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए।

45 वर्षीय मेनपाल उर्फ ढीला क्रीम रंग की कढ़ाई वाली शेरवानी और लाल पगड़ी में नजर आया। वहीं उसकी 36 वर्षीय दुल्हन मेटा चान ने पारंपरिक लाल लहंगा पहना था। शादी की रस्मों के दौरान दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। समारोह में सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि दूल्हे के ठीक पीछे हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात रहा।

जेल से शादी के लिए फार्महाउस पहुंचा गैंगस्टर

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ढीला को 24 सितंबर को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी गई थी। उसे झज्जर जेल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर झज्जर-गुरुग्राम रोड स्थित एक फार्महाउस ले जाया गया। उसे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से समारोह स्थल तक पहुंचाया गया।

शादी में करीब 500 मेहमान शामिल हुए। वहीं पुलिस ने पूरे समारोह और रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। मेहमानों की पहचान और संपर्क संबंधी जानकारी प्रवेश द्वार पर दर्ज की गई। सुरक्षा कारणों से समारोह स्थल के अंदर मीडिया की पहुंच भी सीमित रखी गई।

रास्ते से लेकर फार्महाउस तक कड़ा पहरा

पुलिस ने ढीला को जेल से बाहर निकालने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दी थी। झज्जर पुलिस के अनुसार, उसके आने-जाने वाले रास्ते और शादी स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी।

विशेष अपराध इकाइयों की हथियारबंद टीमें उसके साथ रहीं। इसके अलावा सदर झज्जर थाने के पुलिसकर्मी, हथियारबंद जवान और महिला पुलिसकर्मी भी फार्महाउस की सुरक्षा में तैनात रहे।

झज्जर पुलिस सूत्रों ने बताया कि मेटा चान शादी समारोह के लिए इस महीने की शुरुआत में अपने तीन बच्चों के साथ भारत आई थीं। (Photo Source: Express)

हाई कोर्ट ने सामान्य पैरोल देने से किया था इनकार

ढीला ने शादी के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल की मांग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को देखते हुए सामान्य पैरोल देने से इनकार कर दिया, लेकिन शादी की रस्म पूरी करने के लिए कड़ी निगरानी में 12 घंटे जेल से बाहर रहने की अनुमति दी।

कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जेल अधीक्षक उसे 24 सितंबर को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शादी समारोह के लिए कस्टडी में लेकर जाएं। इस दौरान होने वाला खर्च भी ढीला को ही उठाना था।

कंबोडिया में हुई थी मेटा चान से मुलाकात

मेनपाल उर्फ ढीला को अप्रैल 2013 में बहादुरगढ़ में दर्ज 2007 के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। जुलाई 2018 में उसे हिसार सेंट्रल जेल से छह सप्ताह की नियमित पैरोल मिली थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह पैरोल के दौरान फरार हो गया और फर्जी पहचान दस्तावेजों की मदद से देश छोड़कर कंबोडिया पहुंच गया।

इसके बाद वह कंबोडिया के सिएम रीप में रहने लगा और वहां हॉस्पिटैलिटी तथा रेस्टोरेंट कारोबार से जुड़ा रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात मेटा चान से हुई। दोनों कई वर्षों तक साथ रहे और उनके बच्चे भी हैं।

इंटरपोल के रेड नोटिस के बाद भारत लाया गया

हरियाणा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बाद इंटरपोल ने नवंबर 2024 में ढीला के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। इसके बाद जुलाई 2025 में कंबोडियाई अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। सितंबर 2025 में हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की टीम उसे भारत लेकर आई।

इसके बाद से वह जेल में बंद है। झज्जर पुलिस के मुताबिक, मेटा चान इस महीने की शुरुआत में अपने तीन बच्चों के साथ शादी के लिए भारत पहुंची थी।

शादी के बाद वापस जेल पहुंचा ढीला

शादी की रस्में और मेहमानों के साथ दिन का कार्यक्रम पूरा होने के बाद ढीला को फिर हथियारबंद पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में जेल ले जाया गया। हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक उसे रात 8 बजे तक वापस झज्जर जेल में दाखिल कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार, झज्जर जिले के बादली गांव के रहने वाले ढीला के खिलाफ वर्षों से करीब 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, दो अन्य मामलों में भी उसे दोषी ठहराया जा चुका है।

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