तेलंगाना के हैदराबाद का रहने वाला और कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थी ने प्रोफसरों के लिए भी नया सीखने की चुनौती खड़ी कर दी है। उम्र में बेहद कम ये विद्यार्थी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को ‘डिजाइन और ड्राफ्टिंग’ की कोचिंग दे रहा है। बचपन से ही प्रतिभाशाली इस बच्चे ने डिजाइनिंग के गुर इंटरनेट पर सीखे हैं। वह अब इंजीनियरिंग के छात्रों को फ्री में पढ़ाता है ताकि उन्हें विदेशों में जाकर छोटी नौकरियां न करनी पड़ें। इस प्रतिभाशाली नन्हें प्रोफेसर का नाम मोहम्मद हसन अली है।

अली ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा,” मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा था। इस वीडियो में ये दिखाया गया था कि कैसे पढ़ने-लिखने के बावजूद भारतीय नागरिकों को विदेशों में छोटी-छोटी नौकरियां करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी वक्त मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसा क्या है जिसकी कमी हमारे इंजीनियर्स में है? मैंने महसूस किया कि हमारे इंजीनियर्स के पास प्राथमिक तौर पर टेक्निकल और संवाद की स्किल का भारी अभाव है। वे इसके प्रति पूरी तरह से जागरूक भी नहीं हैं। चूंकि डिजाइनिंग मेरा प्रिय विषय था, इसलिए मैंने उसे सीखना और पढ़ाना शुरू कर दिया।”

Hyderabad: Mohammed Hassan Ali, a class 7 student teaches designing & drafting to 30 civil, mechanical & electrical engineering students, says, ‘I’ve been teaching for the last 1 year. Internet is my learning resource. I don’t charge fees as I want to do something for my country” pic.twitter.com/6m4ii5AVwH

