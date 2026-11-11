दिल्ली में एक से नौ नवंबर तक प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इनमें सबसे ज्यादा करीब आठ करोड़ रुपये का जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) नहीं होने पर लगाया गया।

सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीएस-VI से कम वाली गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश करने और कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियमों के उल्लंघन के मामलों में भी 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया। बीएस-VI मानकों से कम वाले गाड़ियों पर लगी पाबंदियों का उल्लंघन करने वालों में सबसे अधिक संख्या प्राइवेट कारों की थी।

दोपहिया वाहनों ने सबसे ज्यादा किया PUCC उल्लंघन

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, नौ नवंबर तक दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने PUCC से जुड़े नियमों के उल्लंघन के 8,288 चालान काटे। इन पर कुल आठ करोड़, 28 लाख, 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ऐसे वाहनों में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन थे। इसके बाद कारों और भारी मालवाहक वाहनों (HGV) का नंबर था।

सूत्रों ने बताया कि कई दोपहिया वाहन मालिकों के PUCC की वैधता खत्म हो चुकी थी, फिर भी वे वाहन चला रहे थे।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 115(7) के तहत वैध PUCC के बिना वाहन चलाने पर पहली बार 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है। बार-बार नियम तोड़ने पर यह जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपये तक हो सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक, बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अतिरिक्त कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करना और वाहन का पंजीकरण रद्द करना शामिल है।

निजी कारों ने सबसे ज्यादा किया बीएस-VI का उल्लंघन

बीएस-VI उत्सर्जन मानकों से कम वाले गाड़ियों के प्रवेश पर लगी पाबंदी के तहत दिल्ली बॉर्डर से 18,304 वाहनों को वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा 1,451 वाहनों के चालान काटे गए और 119 वाहनों को जब्त किया गया।

इन मामलों में कुल एक करोड़ 16 लाख 2 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। बीएस-VI नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों में निजी कारों के सबसे ज्यादा (724) चालान काटे गए। इन पर कुल 66.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, ट्रकों के 179 चालान काटे गए, जबकि बसों के सिर्फ छह चालान कटे।

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की करीब 80 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा, प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील 37 जगहों की पहचान की गई है।

4,000 से ज्यादा निर्माण स्थलों की जांच

इस बीच, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की टीमों ने 4,004 कंस्ट्रक्शन साइटों का निरीक्षण किया। इनमें से 392 जगहों पर प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया।

इनमें से 81 निर्माण स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया, जबकि 312 को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

दिल्ली सरकार की विंटर एक्शन प्लान के तहत 31 जनवरी तक खुले में निर्माण कार्य और धूल उड़ाने वाले कामों पर रोक लगाई गई है। हालांकि, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरी परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है।

सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि तय आउटडेटेड हो चुके वाहनों को ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों से लैस 500 पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-VI मानकों से कम वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस पाबंदी से छूट दी गई है।

इससे पहले, 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने नवंबर में पिछले वर्षों के दौरान प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहने का हवाला देते हुए धूल उड़ाने वाले और खुले में निर्माण कार्यों पर 15 दिनों की रोक लगाने का आदेश दिया था। यह रोक एहतियाती कदम के तौर पर पांच नवंबर से लागू हुई।

CAQM ने दिल्ली और एनसीआर के पांच जिलों- गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के सरकारी और निजी कार्यालयों को भी निर्देश दिया कि 15 दिनों की इस अवधि में वे अपने अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दें।

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