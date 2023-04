छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला, IED ब्लास्ट में 11 जवान शहीद

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हो गए हैं।

blast: तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (Source- Indian Express)

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद हो गए। जानकारी के मुताबिक नक्सली हमले में बुधवार (26 अप्रैल) को 11 जवान शहीद हो गए। हमले के बाद पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा ज़िले के अरनपुर के पास डीआरजी (जिला रिजर्व गार्ड) के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पर IED हमला हुआ है। IED को नक्सलियों ने प्लांट किया था। हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा में सुरक्षाकर्मियों पर नक्सलियों द्वारा किए गए IED हमले में 11 जवानों की जान जाने की खबर पर कहा, “हमारे पास ऐसी सूचना है। यह बहुत ही दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। यह लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। हम योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को खत्म करेंगे। नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा।” इस प्रकार की जानकारी है और यह दुखद है। जो जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यह लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है और नक्सलियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हम योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद को खत्म करेंगे: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रायपुर https://t.co/gyhF0D2Rfk pic.twitter.com/w6M5wcvcmc — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 26, 2023 सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर पर भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, “दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए पहुंचे डीआरजी बल पर आईईडी विस्फोट से हमारे 10 डीआरजी जवान एवं एक चालक के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब प्रदेशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवारों के साथ दुःख में हम सब साझेदार हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें।” शहीद हुए जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए जवानों में 10 डीआरजी के जवान और एक ड्राइवर है। ब्लास्ट के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। दंतेवाड़ा से डीआरजी बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए अरनपुर गए थे। तलाशी अभियान के बाद सभी जवान वापस लौट रहे थे, तभी माओवादियों ने आईडी विस्फोट कर दिया। अमित शाह ने की CM बघेल से बात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करके दंतेवाड़ा ज़िले के अरनपुर के पास नक्सली हमले में वीर गति को प्राप्त 10 डीआरजी (ज़िला रिजर्व गार्ड) जवानों की जानकारी ली। उन्होंने CM भूपेश बघेल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। https://www.jansatta.com/blank.html

