उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद राज्य की मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। योगी के इस दावे से भारतीय जनता पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं ने सवाल किया कि बीजेपी की मजबूत बूथ स्तर की व्यवस्था के बावजूद ऐसा कैसे हो गया। वहीं कुछ अन्य नेताओं का मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने का मौका हो सकता है।

भाजपा के एक नेता ने कहा, ”मुख्यमंत्री का इस तरह सार्वजनिक बयान देना पार्टी संगठन और उन कार्यकर्ताओं की भूमिका पर सवाल खड़े करता है जो SIR के दौरान जमीन पर काम कर रहे थे। पार्टी ने इस प्रक्रिया के लिए किसी भी दूसरे राजनीतिक दल के मुकाबले ज्यादा कार्यकर्ता तैनात किए थे। प्रदेश मुख्यालय लगातार उनके काम पर नजर रख रहा था।”

SIR के दौरान भाजपा ने 1.61 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट (BLA) तैनात किए थे। वहीं समाजवादी पार्टी (SP) ने 1.57 लाख और बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 1.54 लाख एजेंट लगाए थे।

पिछले हफ्ते ‘आज तक पंचायत’ कार्यक्रम में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि पंचायत की मतदाता सूची में जिन 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम दर्ज थे, उनके नाम विधानसभा की मतदाता सूची से गायब हैं। उन्होंने कहा कि इन मतदाताओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा था।

BLO, ERO की जिम्मेदारियों पर उठे सवाल

बीजेपी के एक अन्य नेता ने कहा कि आदित्यनाथ के इस दावे से राज्य सरकार की ओर से अधिकारियों के कामकाज पर नजर रखने को लेकर भी सवाल उठते हैं। उन्होंने पूछा, ”बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से लेकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) तक, सभी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाने में लापरवाही की तो वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया?”

हालांकि चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बूथ स्तर पर बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा सक्रिय थे।

अधिकारी ने कहा, ”यह पहली बार था जब हमने बूथ स्तर पर सपा के कार्यकर्ताओं को बीजेपी के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) से ज्यादा सक्रिय देखा। मुस्लिम मतदाता भी अपने नाम जांचने और किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण नाम कटने से बचाने के लिए ज्यादा सतर्क और सक्रिय थे। इसके उलट, हिंदू मतदाता उतने उत्साहित नहीं दिखे। उन्हें लगता था कि मतदाता सूची से उनके नाम नहीं हटाए जाएंगे।”

भाजपा के एक और नेता ने सवाल उठाया कि अंतिम मतदाता सूची जारी होने के कई महीने बाद इस अंतर का मुद्दा क्यों उठाया गया। उन्होंने पूछा, ”राज्य सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची है। इसकी तुलना मतदाता सूची से काफी पहले की जा सकती थी। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के छह महीने बाद यह मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है?”

योगी मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने परोक्ष रूप से सरकारी अधिकारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी बीजेपी के लिए काम नहीं करते। मंत्री ने कहा, ”BLO और ERO सरकारी कर्मचारी होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। हो सकता है कि उनमें से कुछ किसी खास राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित रहे हों और उसी के आधार पर नाम जोड़ने या हटाने का फैसला किया हो। बूथ लेवल एजेंट, पार्टी के नेता और मंत्री हर मतदाता के आवेदन पर नजर नहीं रख सकते।”

पार्टी के कुछ नेताओं को दिख रहा राजनीतिक फायदा

हालांकि पार्टी के कुछ अन्य नेता इसे राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, ”चूंकि यह मामला हिंदू मतदाताओं से जुड़ा है, इसलिए इससे बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों को एकजुट करने में मदद मिल सकती है। SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा है। इसलिए यह मुद्दा और भी अहम हो जाता है।”

सूत्रों के मुताबिक, जनवरी में मतदाता सूची का मसौदा जारी होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधानपरिषद सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियो के साथ ऑनलाइन बैठक की थी। इस बैठक में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने मुद्दे पर चर्चा हुई थी। पार्टी नेतृत्व ने अंतिम मतदाता सूची तैयार होने से पहले हर मतदान केंद्र पर कम से कम 200 नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने का लक्ष्य दिया था।

भाजपा और RSS ने चुनाव की तैयारियां तेज कीं

20 नवंबर से शुरू होने वाले मतदाताओं के नाम तलाशने के अभियान और सोमवार को मथुरा में होने वाली ‘योजना बैठक’ के साथ ही भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुट गया है।

RSS की पृष्ठभूमि वाले छह संगठन महामंत्रियों को राज्य के छह क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी की योजना है कि दूसरे राज्यों से बीजेपी और RSS के ज्यादा नेताओं को उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों और 98 संगठनात्मक जिलों में तैनात किया जाए।

एन. मधुकर: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। उन्हें काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भी आता है। यहां विधानसभा की 71 सीटें हैं।

चंद्रशेखर: मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। उन्हें गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। यहां 62 विधानसभा सीटें हैं।

करमवीर: छत्तीसगढ़ भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। उन्हें 82 विधानसभा सीटों वाले अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है।

पवन साई: झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। उन्हें 52 सीटों वाले कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है।

सतीश धोंड: महाराष्ट्र भाजपा के संयुक्त संगठन महामंत्री हैं। उन्हें 71 सीटों वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है।

अजय कुमार: राजस्थान भाजपा के संगठन महामंत्री हैं। उन्हें 65 सीटों वाले ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है।

ये सभी RSS के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के संगठन से जुड़े कामकाज का अनुभव रखते हैं।

बीजेपी के एक नेता ने कहा, ”चुनाव के दौरान जिम्मेदारियों और काम के बोझ को अलग-अलग क्षेत्रों में बांटने के लिए यह व्यवस्था की गई है। ये नेता अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन से जुड़े काम संभालेंगे। इसके साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ तालमेल रखेंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष को रिपोर्ट करेंगे।”

छठ पूजा के बाद इन छह नेताओं के अपने-अपने क्षेत्रीय मुख्यालय पहुंचने की उम्मीद है। वे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, पार्टी की बैठकों में शामिल होंगे और चुनाव प्रचार से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएंगे।

बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया, ”उस समय झारखंड के संगठन महामंत्री रहे धर्मपाल को काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी।”

इस बीच, पार्टी की योजना हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक अनुभवी नेता को तैनात करने की भी है। कोशिश होगी कि इन नेताओं की पृष्ठभूमि RSS से जुड़ी हो।

बीजेपी के एक सूत्र ने कहा, ”जिन राज्यों में चुनाव नहीं होने जा रहे हैं, वहां से कम से कम 40 नेताओं को उत्तर प्रदेश में तैनात किया जाएगा। उनके अनुभव का इस्तेमाल चुनाव प्रबंधन, संगठन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने और सहयोगी दलों के साथ तालमेल बनाने में किया जाएगा। गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के नेताओं को उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां इन राज्यों के मतदाता रहते हैं।”

मथुरा में बीजेपी-RSS की दो दिवसीय बैठक

बीजेपी सोमवार से मथुरा में दो दिवसीय ‘योजना बैठक’ आयोजित करेगी। इसमें RSS और बीजेपी के करीब 50 वरिष्ठ पदाधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, कुछ चुनिंदा राज्य मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी बैठक में शामिल हो सकते हैं।

बीजेपी के एक पदाधिकारी ने कहा, ”बैठक में चुनावी रणनीति, मतदाता सूची, प्रचार के मुद्दों, स्टार प्रचारकों, घोषणापत्र, हर विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक हालात और सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी।”