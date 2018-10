देश की राजधानी दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में पिस्टल दम पर दबंगई दिखाने वाले आशीष पांडेय ने घटना पर एक वीडियो जारी करने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। होटल हयात में हंगामा मचाने के बाद आशीष के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी हो गया था। साथ ही पुलिस ने पिस्टल का लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश कर दी है।

4 अक्टूबर की घटना के बाद से फरार चल रहे आशीष ने मामले पर अपनी सफाई वीडियो के जरिए दी है। वीडियो संदेश जारी करते हुए उसने कहा है कि इस मामले में सिर्फ एक पक्ष को ही सुना जा रहा है। आशीष ने कहा कि उसने लड़की के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया।

I took the gun with me for safety.I didn't brandish it. It was hanging behind me all the time. I didn't even address that girl, she pushed me&made obscene hand gestures. I've faith in judiciary&so I decided to surrender. There is no history of police case against me:#AshishPandey pic.twitter.com/W30ogWtGF8

