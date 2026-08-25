आप अपने पार्टनर को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने कुछ टाइम पहले बिना कुछ भी बताए आपसे अचानक बात करना बंद कर दी थी। कुछ हफ्तों या महीनों बाद उसका मैसेज आता है- “Hey, कैसी चल रही है लाइफ?” और वह ऐसे बात करने लगता है जैसे आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। Gen Z की डेटिंग भाषा में इस व्यवहार को ‘Zombieing’ कहते हैं।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में रिलेशनशिप एक्सपर्ट आश्मीन मुंजाल ने बताया कि किसी के इस तरह गायब होकर फिर लौटने से सामने वाला खुद को छोड़ा हुआ, उलझन में और भावनात्मक तौर पर असुरक्षित महसूस कर सकता है। ऐसी स्थिति रिश्ते में भरोसे को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि भरोसा किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है।

पहले समझें ‘Ghosting’ क्या है?

Ghosting का मतलब है जब कोई व्यक्ति बिना कोई वजह बताए अचानक आपके मैसेज, कॉल या बातचीत का जवाब देना बंद कर दे और पूरी तरह गायब हो जाए। यानी रिश्ते या बातचीत को बिना क्लोजर दिए अचानक खत्म कर देना। सरल शब्दों में, Zombieing, Ghosting का एक कदम आगे वाला रूप है—पहले व्यक्ति आपको बिना जवाब दिए छोड़ देता है और फिर कुछ समय बाद दोबारा आपकी जिंदगी में लौट आता है।

फिर ‘Zombieing’ क्या होता है?

अब उसी व्यक्ति को कुछ समय बाद आपकी जिंदगी में दोबारा आते हुए सोचिए। वह अचानक मैसेज कर सकता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक कर सकता है या मिलने की बात कर सकता है, लेकिन अपनी पिछली गायब होने की वजह पर कोई बात नहीं करता। इसे Zombieing कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जो शख्स आपको ‘Ghost’ कर चुका था, उसका अचानक वापस आ जाना Zombieing है।

लोग ऐसा क्यों करते हैं?

हर मामले की वजह एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग अकेलेपन, बोरियत या भावनात्मक जरूरत में पुराने कनेक्शन को दोबारा तलाश सकते हैं। कुछ लोग यह देखने के लिए भी वापस आ सकते हैं कि सामने वाला अब भी उन्हें जवाब देगा या नहीं। वहीं कुछ मामलों में व्यक्ति सच में दोबारा जुड़ना चाहता हो सकता है।

इसलिए सिर्फ वापस मैसेज कर देने को प्यार की वापसी मान लेना सही नहीं है। असली बात यह देखना है कि क्या वह पिछली बार गायब होने की वजह समझा रहा है, अपनी गलती स्वीकार कर रहा है और इस बार रिश्ते को लेकर स्पष्ट है। विशेषज्ञों के मुताबिक बिना जवाबदेही के अचानक लौटना पुराने कन्फ्यूजन को फिर से शुरू कर सकता है।

Zombieing और Breadcrumbing में फर्क क्या है?

दोनों को एक समझ लेना सही नहीं होगा।

Breadcrumbing में व्यक्ति लगातार छोटे-छोटे संकेत देता रहता है—जैसे कभी मैसेज, कभी लाइक, कभी थोड़ी बात—ताकि कनेक्शन पूरी तरह खत्म न हो।

वहीं Zombieing में पहले व्यक्ति पूरी तरह गायब होता है और फिर कुछ समय बाद अचानक वापस आता है।

तो क्या Zombieing हमेशा Red Flag है?

जरूरी नहीं कि हर वापसी खराब इरादे से ही हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले बिना वजह गायब हुआ और अब बिना किसी स्पष्टीकरण के फिर उसी तरह वापस आ गया, तो थोड़ा सतर्क रहना बेहतर है। मैसेज आने से ज्यादा जरूरी यह देखना है कि उसके व्यवहार में इस बार क्या बदला है।

यही वजह है कि ‘Zombieing’ आज की डेटिंग कल्चर में एक काम का टर्म बन गया है—यह उस कंफ्यूजिंग सिचुएशन को नाम देता है, जब कोई पुराना रिश्ता खत्म होने के बाद अचानक फिर से सामने आ जाए।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि डेटिंग के इन नए टर्म्स सिर्फ ट्रेंडिंग शब्द नहीं हैं, बल्कि वे उन व्यवहारों को नाम देते हैं जो रिश्तों में कन्फ्यूजन और इमोशनल असंतुलन पैदा कर सकते हैं। मुंजाल का कहना है कि ईमानदारी और साफ बातचीत ज्यादा स्वस्थ और सच्चे रिश्ते बनाने में मदद कर सकती है।