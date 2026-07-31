भारत के पूर्व क्रिकेटर योगराज सिंह ने अपने बेटे युवराज सिंह की फिटनेस और ताकत को लेकर एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। उन्होंने QUA Nutrition को दिए इंटरव्यू में बताया कि जब युवराज खेलता था, वह बहुत ताकतवर और मजबूत था। एक तरफ अकेला युवराज होता था और दूसरी तरफ पूरी टीम। वह गेंद को जिस तरह मारता था, उसमें गजब की ताकत होती थी। वह 24 अंडों का ऑमलेट खाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी ट्रेनिंग भी उसी स्तर की होती थी। शरीर में सबसे अहम चीज डाइट है। 90 प्रतिशत काम डाइट ही करती है।

क्या खिलाड़ियों को वाकई इतनी भारी डाइट की जरूरत होती है?

योगराज सिंह के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि क्या खिलाड़ियों को वाकई इतनी भारी डाइट की जरूरत होती है? इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने कंसल्टेंट डाइटीशियन गरिमा गोयल से बात की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को ऐसी डाइट की जरूरत होती है जो उनके प्रदर्शन, शारीरिक विकास और रिकवरी में मदद करे, न कि ऐसी डाइट जो उन्हें बेवजह खाने से रोके।

उन्होंने कहा, क्लिनिकल न्यूट्रिशन के नजरिए से देखा जाए तो किसी भी युवा खिलाड़ी की डाइट में अच्छी क्वालिटी वाले कार्बोहाइड्रेट, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट और भरपूर मात्रा में फल व सब्जियां शामिल होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ट्रेनिंग और मैच के लिए ऊर्जा देते हैं, जबकि प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत, रिकवरी और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है।

डाइट का खेल प्रदर्शन से क्या है कनेक्शन?

गरिमा गोयल ने बताया कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान पोषण का असली मतलब सिर्फ अच्छा दिखना या शरीर को बड़ा करना नहीं है। इसका सही उद्देश्य शरीर को अंदर से स्वस्थ रखना, बीमारियों से बचाना और रोज के कामों के लिए पूरी ताकत देना है। अगर खिलाड़ी जरूरत से कम कैलोरी लेता है या बिना वजह डाइट पर रोक-टोक करता है, तो इससे उसकी एनर्जी, रिकवरी, इम्यूनिटी और लंबे समय में खेल प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है।

उन्होंने यह भी बताया शरीर को हाइड्रेट रखना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। गरिमा गोयल ने बताया कि शरीर में पानी की थोड़ी-सी भी कमी खिलाड़ी की स्टेमिना, फोकस, रिएक्शन, परफॉर्मेंस को इफेक्टेड कर सकती है। इसके अलावा युवा खिलाड़ियों को हड्डियों के विकास और शारीरिक वृद्धि के लिए कैल्शियम, विटामिन D, आयरन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी अधिक जरूरत होती है।

कंसिस्टेंसी की होती है अहम भूमिका

उन्होंने यह भी कहा कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में सबसे अहम भूमिका कंसिस्टेंसी की होती है। समय पर संतुलित भोजन करना और वर्कआउट से पहले और बाद में सही पोषण लेना शरीर में ग्लाइकोजन स्टोर को दोबारा भरने और मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है। किसी एक जादुई फूड से खिलाड़ी सफल नहीं बनता। असली सफलता सालों तक अपनाई गई अनुशासित और संतुलित खानपान की आदतों से मिलती है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और एक्सपर्ट से हुई बातचीत पर आधारित है। किसी भी नई डाइट या फिटनेस रूटीन को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।