शिल्पा शेट्टी का लेटेस्ट योगा वीडियो, आप भी कर सकते हैं ट्राई

Burning out the BIRYANI 🤦🏻‍♀On a serious note..this yoga drill creation opens up your hip and hamstring faster than a static hold.. hence the pump in the action #newvariation #mondaymotivation #workout #newworkout #sweatitout #flexibility #mobility #agility #lovingit #stretching #instagood #instaworkout #yogaddict @thevinodchanna

A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty) on Aug 27, 2018 at 5:49am PDT