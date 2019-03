तो ये है सुपरस्टार रजनीकांत की फिटनेस का राज, ट्वीट से हुआ खुलासा

Rajnikanth fitness tips: 68 की उम्र में भी रजनीकांत बहुत हेल्दी और फिट दिखते हैं और इस को वह अपनी हर फिल्म में साबित करते हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद रजनीकांत एक्शन फिल्म करने से पीछे नहीं हटते हैं। वह अपने एक्शन से इस बात को बताते हैं कि युवा सितारों से कुछ कम नहीं हैं। रजनीकांत खुद को फिट रखने के लिए अनेकों तरह की चीजों का प्रयास करते हैं। अपने खाने-पीने का ध्यान रखने के साथ-साथ वह अपने एक्सरसाइज पर भी पूरा ध्यान देते हैं। हालहीं में रजनीकांत Vettri Theatre के Managing Director Rakesh Gowthaman से मिले जहां रजनीकांत ने अपनी फिटनेस का राज बताया। आइए जानते हैं रजनीकांत ने Rakesh Gowthaman से अपनी फिटनेस को लेकर क्या शेयर किया।

योगा:

रजनीकांत योगा के प्रति बहुत जागरूक हैं और फिट रहने के लिए वह योगा करते हैं। योगा करने से शरीर को एनर्जी मिलती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है।



स्विमिंग:

रजनीकांत को स्विमिंग करना बेहद पसंद है। वह रोजाना स्विमिंग जरूर करते हैं। यदि वह किसी दिन स्विमिंग करना भूल जाते हैं तो अपनी शूटिंग पर जाने से पहले तो वह जरूर लगभग 1 घंटा स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग शरीर को टोन्ड रखता है और वजन को भी कंट्रोल करता है।

You all know #Thalaivar is a Yoga person , but I was astonished to hear the secret behind his fitness !!!#Superstar swims everyday, especially before every shoot. He said daily exercise, yoga and healthy eating keeps you going good & feel young as always !!!#ThalaivarMeet

— Rakesh Gowthaman (@VettriTheatres) March 27, 2019