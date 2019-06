Happy International Yoga Day 2019 Wishes Images, Quotes, Status, Wallpapers, SMS, Messages, Photos, Pics: हर साल पूरे देश में इंटनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। योग की शुरूआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। आमतौर पर योगा डे लोगों के बीच योग के महत्व को बताने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। भारत में योग आदिकाल से चला आ रहा है। लेकिन देश में इसे घर-घर तक पहुंचाने का श्रेय योग गुरू रामदेव को भी जाता है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आइडिया पीएम मोदी के दिमाग की उपज बताई जाती है। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस के सामने एक आम सभा के दौरान भारत ने यह प्रस्ताव रखा था और फिर 21 जून को इंटनेशनल योग डे की शुरूआत की घोषणा कर दी गई थी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को इमेजेज, SMS, मैसेजेज और ग्रीटिंग्स भेजकर विश जरूर करें और उन्हें इस दिन को सेलिब्रेट करने की सलाह भी जरूर दें।

“योग”, जीवन का वह दर्शन हैं,

जो मनुष्य को उसके आत्मा से जोड़ता हैं।।

Happy International Yoga Day 2019

योग मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को

उर्जा, ताकत और सौन्दर्य प्रदान करता हैं।।

Happy International Yoga Day 2019

योग मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और आध्यत्मिक

उर्जा को बढाता हैं।।

Happy International Yoga Day 2019

योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है,

शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान।।

Happy International Yoga Day 2019

You cannot do yoga.

Yoga is your natural state.

What you can do are yoga exercises,

which may reveal to you

where you are resisting your natural state.

Happy International Yoga Day 2019

खराब स्वास्थ्य डर पैदा करता है,

उचित योग वह डर दूर करता है।।

Happy International Yoga Day 2019