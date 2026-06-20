Yoga Corner Ideas for Home: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है बल्कि यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा पाने का भी एक बेहतरीन तरीका माना जाता है। हालांकि योग का पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे शांति और सुकून भरे माहौल में किया जाए। अगर आपके घर में ज्यादा जगह नहीं है तो छत या बालकनी के कॉर्नर को खूबसूरती से सजा सकते हैं, जहां आप ताजी हवा, प्राकृतिक रोशनी और हरियाली के बीच योग कर सकेंगे।

हर साल की तरह इस साल भी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर लगभग सभी लोग ऑफिस, कॉलोनी, कार्यक्रमों या घरों में योगासन करेंगे। ऐसे में आप भी अपने घर के कॉर्नर में एक ऐसा स्पेस तैयार कर सकते हैं जहां पर बैठते ही मन को शांति का अनुभव हो। हम आपको ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप बालकनी या छत के कॉर्नर को योगा स्पेस के रूप में डेकोरेट कर सकते हैं।

सही जगह का चुनाव

योगा कॉर्नर बनाने के लिए सबसे पहले घर की छत या बालकनी में ऐसी जगह की तलाश करें जहां पर कम आवाज आती हो और ज्यादातर शांति रहती हो। प्राकृतिक रोशनी और खुले वातावरण में योग और ध्यान करना अच्छा माना जाता है।

हरियाली का इस्तेमाल करें

योगा कॉर्नर को अट्रैक्टिव और खूबसूरत बनाने के लिए छोटे-छोटे इंडोर प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और एरेका पाम जैसे पौधे खूबसूरत लगते हैं। साथ ही ये सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस कराते हैं। हरियाली के बीच योग करने से मन को शांति मिलती है।

योगा मैट बिछाएं

योग करते समय आराम का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का योगा मैट चुनें जो फिसले नहीं और आरामदायक हो। मैट के अलावा आरामदायक कुशन या बैठने के लिए छोटी चटाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

डेकोरेशन का तरीका

योगा कॉर्नर को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप एक छोटी बुद्ध की मूर्ति, विंड चाइम्स या कोई सुंदर पेंटिंग रख सकते हैं जो ध्यान से जुड़ी हो। इसके अलावा आसपास खुशनुमा माहौल रखने के लिए लैवेंडर या चमेली के फूलों का फ्लावर वास या मोमबत्तियां रख सकते हैं।

साफ-सफाई रखें

योग करने वाली जगह को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखना चाहिए। बिखरा हुआ सामान या धूल-मिट्टी को दूर रखने के लिए योगा कॉर्नर की सफाई नियमित रूप से करें। साथ ही यहां वही सामान रखें जो जरूरी हो।

घर की बालकनी या छत पर बनाया गया एक छोटा सा योगा कॉर्नर आपकी फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। सही सजावट और शांत वातावरण के साथ यह जगह आपके दिन की सबसे पसंदीदा जगह बन सकती है।