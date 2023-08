Yoga For Glowing Skin: रूखी बेजान स्किन ने छीन ली है चेहरे की रंगत? महंगे प्रोडक्ट्स नहीं इन आसान योगासन का लें सहारा, हमेशा ग्लो करेगा चेहरा

नेचुरल ग्लो पाने में बालासन भी आपकी मदद कर सकता है। ये आसन भी आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है।

धनुरासन के नियमित अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इस आसन को करने से बॉडी डिटॉक्स होती है और इस तरह ये चेहरे पर कुदरती निखार पाने में मददगार साबित हो सकता है। (P.C- Freepik)

