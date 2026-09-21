चेहरे पर झुर्रियां जैसे ही दिखना शुरू होती हैं अक्सर लोग महंगे एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स की तलाश शुरू कर देते हैं। लेकिन झुर्रियां उम्र बढ़ने की एक सामान्य प्रक्रिया है। इन्हें पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। लेकिन त्वचा को अच्छी तरह मॉइस्चराइज रखना और धूप से बचाव करना इसे स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। अगर आप

झुर्रियां और ढीली त्वचा से परेशान हैं तो कुछ घरेलू उपाय भी अपनाकर देख सकती हैं। यहां एक नेचुरल फेस पैक की जानकरी दी गई है, जिसे ब्यूटी ब्लॉगर वंदना गोस्वामी ने अपना इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।

सबसे पहले जानें चेहरे पर झुर्रियां आने की क्या है वजह?

झुर्रियां सिर्फ किसी एक विटामिन या पोषक तत्व की कमी के कारण नहीं आतीं। उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में कोलेजन और इलास्टिन का प्रोडक्शन धीरे-धीरे कम होता है, जिससे त्वचा की मजबूती और लचीलेपन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा तेज धूप में ज्यादा रहना, त्वचा का बार-बार सूखना, धूम्रपान और लंबे समय तक त्वचा की सही देखभाल न करना भी समय के साथ झुर्रियों को ज्यादा दिखाई देने वाला बना सकता है।

इसलिए किसी एक घरेलू नुस्खे से झुर्रियां पूरी तरह खत्म होने की उम्मीद करना सही नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजें त्वचा को मॉइस्चराइज और पोषित रखने में मदद कर सकती हैं।

गाजर से बनाएं आसान DIY फेस पैक

1 छोटी गाजर

आधा बड़ा चम्मच बेसन

1 बड़ा चम्मच गुलाबजल

इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को अच्छी तरह धोकर बारीक पीस लें। अब इसमें बेसन और गुलाबजल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। फिर जब इसका एक समान पेस्ट बन जाए तो इसे साफ चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। इसके बाद 8–10 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। फिर पानी से धीरे-धीरे चेहरा साफ कर लें। अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। जलन या लालिमा हो तो इस्तेमाल न करें।

गाजर को स्किन केयर में क्यों किया जाता है शामिल?

गाजर सिर्फ खाने के लिए ही अच्छी नहीं मानी जाती, बल्कि इसमें बीटा-कैरोटीन और दूसरे कैरोटिनॉयड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड भी पाए जाते हैं। वंदना गोस्वामी के अनुसार, गाजर को फेस पैक या स्प्रे के रूप में त्वचा पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मौजूद बीटा-कैरोटीन और कैरोटिनॉयड्स त्वचा को यूवी एक्सपोजर से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं और टैनिंग कम करने में भी सहायक हो सकते हैं।

गाजर में मौजूद पोटैशियम त्वचा के रूखेपन को कम करने में मदद कर सकता है। इस वजह से यह फेस पैक त्वचा को मॉइस्चराइज करने, उसे मुलायम दिखाने और ग्लो देने में मदद कर सकता है। गोस्वामी के मुताबिक, इस मास्क से त्वचा ज्यादा हाइड्रेटेड और ग्लोइंग दिख सकती है और त्वचा को टाइट दिखाने में भी मदद मिल सकती है।

यह DIY फेस पैक त्वचा को मुलायम और हाइड्रेटेड महसूस कराने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे झुर्रियों का इलाज या कोलेजन बढ़ाने का प्रमाणित तरीका नहीं माना जाना चाहिए। अगर झुर्रियां तेजी से बढ़ रही हैं, त्वचा में लगातार जलन रहती है या कोई दूसरा बदलाव नजर आ रहा है, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है।